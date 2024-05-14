İsveç'te yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ı obezite ile bağlantılı çıktı - Haberler

İsveç'te yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ı obezite ile bağlantılı çıktı - Haberler

İsveç'te yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ı obezite ile bağlantılı çıktı İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 14.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:05 facebook

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