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İtalya´da son 24 saatte koronavirüsten 616 ölüm

İtalya´da son 24 saatte 14 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 616 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263´e yükseldi.

İtalya´da son 24 saatte koronavirüsten 616 ölüm
DHA

İtalya´da son 24 saatte 14 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 616 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263´e, toplam can kaybı ise 79 bin 819´a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 653 bin 404 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 40 da aktif vaka olduğu bildirildi.

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