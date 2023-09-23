İzmir'de fabrikada yangın paniği

İzmir'deki fabrika yangını söndürüldü
İzmir Kemalpaşa'da fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alev alev yanan fabrikada hasar oluştu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bitkisel yağ üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın üretim kısmında çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
AA'nın haberine göre, yangında fabrikada hasar oluştu.