Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile bilinen zerdeçal baharatından elde edilen ekstreler, yapılan bir araştırmaya göre özellikle bypass ameliyatı olmuş kişilerde kalp krizlerini önlemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca uzmanlar, zerdeçalın sadece kalp krizinden korumadığını, kanser, damar sertliği, bellek bozukluğu gibi sorunların da ortaya çıkmasını önlediğini belirtiyor.

Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan bulgular, zerdeçaldaki sarı pigmenti veren curcumin maddesinin bu riskleri hafifletebileceğini gösteriyor.

Zerdeçal özlerinin uzun zamandır geleneksel Çin ve Hint tıbbında kullanıldığını belirten araştırmacılar, bu bilginin daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini söyledi.

Araştırmalar, iltihaplanma, kalp hastalığı da dahil olmak üzere bir dizi hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Kanser terapisinde curcumin kullanımını inceleyen MD Anderson Kanser Merkezinden Bharat Aggarwal, çalışmanın çok cesaret verici olduğunu söyledi.

Uzmanlar, kalp sağlığının korunması için zerdeçalın tek başına yeterli olmadığını belirterek, iyi bir diyet, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve kolesterol seviyesinin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.

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