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Suat Çağman, Perşembe Yaylası'nın hem yazın hem de kışın farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Biz de mümkün olduğunca bu etkinliklerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Buranın bize doğal bir miras olduğunun farkındayız. Bu gibi etkinliklerle buranın hem tanınırlığını artırmak hem de bu doğal güzelliklerin herkes tarafından görülmesini istiyoruz" dedi.