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Ordu'da bir araya gelen kanocular, Perşembe Yaylası'nda kanoyla kar üzerinde kayıp, ardından mendereslerde kürek çekti.
AA'nın haberine göre Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan doğal menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Kentte bir süre önce kurulan Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, doğa harikası Perşembe Yaylası'nın tanıtımını yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 300 metrelik parkur üzerinde ilk olarak kar üzerinde kanoyla kayak yaptı.
Daha sonra doğa harikası mendereslere inen sporcular, karların erimesiyle debisi yükselen suda kürek çekerek farklı bir heyecan yaşadı.
Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, yaptığı açıklamada, menderesleri ile ünlü yaylada ilk defa karda kano yaptıklarını ve mendereslerde de kürek çektiklerini söyledi.
Dernek üyelerinin çoğunun eğitimci olduğunu ve bu nedenle kendilerine doğasever eğitimciler olarak adlandırdıklarını belirten Sarıkaya, yaptıkları bu sporla yaylaları korumak ve tanıtmak istediklerini ifade etti.
Sarıkaya, karda kanoyu Ordu'da ilk defa yaptıklarını kaydederek, "Aynı zamanda mendereslerde de kanoyu ilk defa denedik. İki etkinlik de son derece keyif verici oldu. Yaptığımız bu işle çok önemli bir farkındalık oluşturduk. İlk defa yaptığımız etkinlik heyecanlı ve enerji doluydu. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.
İyi bir tanıtım yapmaları durumunda bölgede kanoyla kayak ve mendereslerde kano yarışlarının olabileceğini belirten Sarıkaya, herkesi bu tür etkinlikleri yapmaya yaylaya davet etti.
"PERŞEMBE YAYLASI'NI DÜNYAYA DAHA İYİ TANITABİLİRİZ"
Sporculardan Erkan Deretam, yıllarca doğada çeşitli etkinliklere katıldığını belirterek, "Karda kanoyu ilk kez yaptım ve mendereslerde de ilk defa kürek çektim. Çok heyecanlıydı." ifadesini kullandı.
Bu tür etkinliklerle yaylaya turizmcileri çekebileceklerini aktaran Deretam, "Burası yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında. Dolayısıyla bu tür etkinliklerle Perşembe Yaylası'nı dünyaya daha iyi tanıtabiliriz" diye konuştu.
Cemal Şahin de doğa harikası mendereslerin yaz kış ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Biz de burada hem karda kano hem de mendereslerde kürek çekerek çok farklı bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz. Bu etkinlik vesilesiyle yaylamızı uluslararası arenada tanıtmak hem de doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesini sağlamak istiyoruz. İnşallah faaliyetlerimiz kısa süre içerisinde amacına ulaşır."
Suat Çağman, Perşembe Yaylası'nın hem yazın hem de kışın farklı etkinliklere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Biz de mümkün olduğunca bu etkinliklerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Buranın bize doğal bir miras olduğunun farkındayız. Bu gibi etkinliklerle buranın hem tanınırlığını artırmak hem de bu doğal güzelliklerin herkes tarafından görülmesini istiyoruz" dedi.
Orhan Akay da yaylada kano ile kayak yapıldığını ve mendereslerde kano kullanıldığını gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da benzer etkinliklerin içinde yer alacaklarını kaydetti.
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