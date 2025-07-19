Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kanseri yenen Mehmet dede hayatının ikinci baharını arılarla yaşıyor | Sağlık Haberleri

        Kanseri yenen Mehmet dede hayatının ikinci baharını arılarla yaşıyor

        Erzurum yaylalarında bal üreten 79 yaşındaki Mehmet Kansız, akciğer kanserini yendikten sonra başladığı arıcılığa 35 yıldır emek veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri yendi! İkinci baharını arılarla yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Kansız'a 1989 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedaviler sonrası kanseri yenen Kansız, doktorunun "hafif iş yap" tavsiyesi üzerine kardeşinin aldığı kovanlarla arıcılığa başladı.

        Dağlarda 35 yıldır bal üreten ve son 11 yılını Erzurum yaylalarında geçiren Kansız, hayatının ikinci baharında sağlığı ve huzuru arıcılıkta buldu.

        Mehmet Kansız, kanser teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü ancak zorlu sürecin ardından tedavi olduğunu anlattı.

        Hastane sürecinin ardından yeni bir hayata başladığını ifade eden Kansız, şöyle konuştu: "Doktorlar son tetkiklere baktıktan sonra kanserden kurtulduğumu söylediler. Doktora gidip 'Hocam ne yapmamı önerirsiniz' diye sordum. Doktor da 1-2 ay hafif işler yapmamı tavsiye etti. Sonra kardeşim hafif iş diye bir kovan aldı. Ardından Avrupa'da yaşayan bir arkadaşım da kovan yolladı, ben de kovan aldım. 7 kovanla Bayburt'un yaylalarında arıcılığa başladım. Bir arkadaşın arılarının yanına ben de kovanlarımı koydum. Arıcılıktan hiç anlamazdım. Bu işin peşine düştüm. Sonra kursuna gidip bu işin her şeyini öğrendim. Böylelikle arıcılığa başlamış oldum."

        "ÖLENE KADAR ARICILIK YAPACAĞIM"

        Kansız, Erzurum'un İspir ilçesinde 2014 yılından bu yana tek başına arıcılık yaptığını belirterek, mayıs ayı başında geldiği yaylada ekim ayının sonlarına kadar vakit geçirdiğini anlattı.

        Sağlığını yaylalarda yaşamaya borçlu olduğunu dile getiren Kansız, "Hastalıklara yakalanmamak için yaylalarda kalın. 15 gün burada kaldığında kanın değişiyor. Arıcılığı herkese tavsiye ederim" dedi.

        Arıcılığı bir ekonomik gelir için yapmadığını söyleyen Kansız, "Ölene kadar arıcılık yapacağım. Bende 'arıcılık yaparken para kazanacağım' hesabı yok. 79 yaşındayım, gençliğimde kazanacağımı kazandım. Çocuklarıma şirket kurdum. Ben burada yaşıyorum. Ara sıra ziyaretime gelirler. Ayaklarım bağlanana kadar bu işte devam edeceğim. Arıcılığı bırakamam" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık