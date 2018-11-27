Obez kişilerde bağışıklık sisteminin kanserle savaşan özel hücreleri yağ ile "tıkanıyor". Böylece savaşçı hücreler tümöre çok zor "tutunabiliyor", tutunsa bile yok edemiyor. Aşırı kilo verilip yağ azaldığında ise bu hücreler savaşçı kimliklerini geri kazanıyor, tümörler daha etkili saldırıyor.
BİLİMSEL MAKALE OLARAK YAYINLANDI
Nature Immunology'de yayınlanan yeni bir araştırmayla anlaşıldı ki obezlerin bağışıklık sistemini oluşturan savaşçı hücreleri yağ ile tıkanıyor. Bu hücreler kanser tümörünü yakalayıp bağlansa bile yok edemiyor. Brigham Kadın Hastanesi ile Harvard Tıp Okulu'nda da araştırmalar yürüten Dublin Üniversitesi Trinity Kolej İmmünoloji bölümünden Prof. Dr. Lydia Lynch'in başında olduğu araştırmada, obezitenin bağışıklık sistemi hücrelerini tümörlere karşı nasıl etkisiz hale getirdiği keşfedildi.
OBEZLERİN SAVAŞÇI HÜCRELERİ YAĞ İLE TIKANIYOR
Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre yapılan araştırmada özellikle fareler ve insanlardan alınan doğal öldürücü hücrelere yoğunlaşıldı. Doğal öldürücü hücreler, beyaz kan hücrelerinin bir çeşidi ve tümörlere karşı bağışıklık sisteminin harekete geçmesinde önemli rol oynuyor. Çalışmada obezlerin savaşçı hücrelerinin yağ ile tıkandığı belirlenirken tıkanma, kanser hücrelerinin yok edilmesini de engelliyor. Ancak hücrelerde yağ birikmesi engellendiğinde hücrelerin tekrardan savaşçı özellik kazandığı tespit edildi.
OBEZİTE 13 KANSERLE İLİŞKİLİ
Obezitenin kanserin önde gelen nedenlerinden biri olduğunun artık net olarak bilindiğini belirten medikal onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ise şunları söyledi: "Normalde bağışıklık sistemimiz kanserli ve kanserleşmeye başlayan hücreleri tanıma ve yok etme yeteneğine sahip. Ama kanserleşme sırasında, kanserli hücreler bağışıklık sisteminden kaçma mekanizmaları geliştiriyor. Obezitenin endomterial (rahim), karaciğer, pankreas, kalın bağırsak ve menepoz sonrası meme kanseri de dahil olmak üzere en az 13 farklı kanserin riskini artırdığı bulunmuştu. Obezite ve kanser ilişkisi bilimsel kanıtlarla gösterilmesine karşın, bu ilişkinin kanserleşmeye nasıl katkı sağladığı tam olarak aydınlatılamamıştı."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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