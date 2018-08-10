Karpuzun beyaz kısmının viagra'dan daha etkili olduğu açıklandı
10.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Dr. Osman Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısmının Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacı olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Karpuzun beyaz kısmında yüksek miktarlarda sitrülin bulunur. Bu madde Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacıdır. Sitrülin vücuda girdiğinde, biraz önce bahsettiğim karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşür" açıklamasında bulundu
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Dr. Osman Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısmının Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacı olduğunu belirtti.
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Hürriyet yazarı Dr. Osman Müftüoğlu, "Karpuz mükemmel bir yaz meyvesi" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karpuzun beyaz kısmında yüksek miktarlarda sitrülin bulunur. Bu madde Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacıdır. Sitrülin vücuda girdiğinde, biraz önce bahsettiğim karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşür."
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Dr. Müftüoğlu, "Arjinin damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlayarak cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi etki eder. Erkekler karpuzun bu beyaz bölümlerinden en az reçeteli ilaçlar kadar faydalanabilecekken, maalesef biz onları ineklere, eşeklere yediriyoruz" ifadesini kullandı.
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CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER
ZENCEFİL: Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.
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BAL: Bal, cinsel gücü artırıyor. Tarihte bal, seks açısından, çok farklı şekillerde kullanıldı. Eski Yunan ve Ayurvedikler balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullandılar.
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ÇİLEK: Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan meyvelerden. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.
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FINDIK: E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede etkili.
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MUZ: Muz bromelain isimli bir enzim içerir. Bu enzim cinsel gücü ve libidoyu yükseltir. Muz, seks sırasında erkeğin enerjisini artırarak cinsel gücü artırır.
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MAYDANOZ: Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposudur. Özellikle içindeki B12 vitamini seks gücünü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.
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HAVYAR: Yüzyıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırıyor. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.
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ÇİKOLATA: Çikolatada beyin etkinliğini hızlandıran maddeler bulunuyor. Bunlardan biri, erotoninin yapı taşı olan ve rahatlama duygusu yaratan triptofan, öteki ise depresyon geçirenlerin daha mutlu olmasını sağlayan feniletilamin. Aşık olanların beyni de feniletilamin salgıladığı için, çikolatanın afrodizyak olduğu düşünülüyor. Belki de bu rahatlatıcı özelliği nedeniyle adet kanamaları öncesinde ya da sırasında hormonların etkisiyle gerginlik yaşayan kadınlar çikolataya yöneliyor.
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İSTİRİDYE: İstiridye: Birçok edebi eserde afrodizyak olarak bahsedilen istiridye üzerine İtalyan ve Amerikalı bilim adamları çeşitli araştırmalar yapmış. Bu araştırmalara göre; içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüşse de, bu etkinin oluşması için gerekli miktar ve zaman kısa süreli kullanımda böyle bir etkinin görülmesini mümkün kılmamaktadır.
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KEREVİZ: Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.
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SARIMSAK: İçinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey asla çiğ olarak tüketmemeniz
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KIRMIZI BİBER: Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki etmesinine neden olduğunu ortaya çıkartıyor.
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VANİLYA: Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.
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LAHANA: İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.
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