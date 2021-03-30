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Kasık fıtıklarında cerrahi, laparoskopik yöntemle daha konforlu

Kasık fıtıkları tüm karın duvarı fıtıklarının % 80' ini oluşturur ve erkelerde kadınlara oranla üç kat daha fazla görülür. Toplumumuzda neredeyse her 10 erkekten birinde görülüyor. Peki, tedavide laparoskopik yani kapalı yöntemin tercih edilmesi hastayı nasıl etkiliyor? Genel Cerrahi-Meme-Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

Kasık fıtıklarında cerrahi, laparoskopik yöntemle daha konforlu
Kasık fıtıklarında laparoskopik tedavinin faydaları
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Karın duvarı fıtıkları, karnın doğuştan veya sonradan oluşan karın duvarının zayıf bölgesinden çıkar. En fazla göbek çevresinde, karın bölgesi ameliyatlarından sonra ve kasık bölgesinde görülür. İnguinal herni olarak isimlendirdiğimiz kasık fıtıkları karın duvarı fıtıkları arasında en sık görülen fıtıklar olup, kasık bölgesinden gelişirler ve karın duvarı yırtılmalarından kaynaklanır. Kasık fıtıkları tüm karın duvarı fıtıklarının % 80' ini oluşturur ve erkelerde kadınlara oranla üç kat daha fazla görülür. Toplumumuzda neredeyse her on erkekten birinde vardır.

Belirtileri nelerdir?

En önemli şikayet şişkinlik olsa da, bazıları hiç şikayete neden olmayabilirler. Ele gelen ve gözle görülen şişkinlik özellikle ayakta iken, ıkınırken, öksürürken daha belirgin olup çoğu yatmakla veya uzanmakla kaybolurlar. Beraberinde ağrı, gaz, şişkinlik ve yanma olabilir. Bazı kasık kanalı fıtıkları erkeklerde testis torbasına iner ve torbalarda şişlik ve sertliğe neden olur. Hatta uzun süre bekleyip ameliyat olmayanlarda bu torbaların içinde ince bağırsaklar da bulunabilir.

Kasık fıtıkları direkt, indirekt ve femoral fıtık olarak üç çeşittir.

Hangisi tehlikelidir ve boğulmuş kasık fıtığı nedir?

Bizim indirekt dediğimiz kanal fıtıkları, en sık görülen kasık fıtıkları olup, tüm yaş gruplarında görülür. Diğerlerine oranla daha tehlikelidir. Çünkü bu fıtık kesesinin içinde ince bağırsaklar girebilir, erkeklerde yumurtalık torbasına kadar inebilir ve kanal içindeki bu bağırsaklar karın içine bir daha girmeyebilir. Bu sıkışma bağırsaklarda dolaşım bozukluğuna sebep olup, kısmi olarak bağırsağın o bölümünde gangrene yol açabilirler. Acil cerrahi müdahale gerektiren bu durum, geciktiği takdirde, hayati tehlikeye neden olur.

Boğulmuş kasık fıtığı ne şikayetle karşımıza çıkar?

Kasık bölgesinde yatınca veya elle itilince geriye gitmeyen ağrılı şişlik en önemli belirtidir. Beraberinde bulantı, kusma, büyük abdest yapamama, gaz çıkaramama olabilir. Eğer fıtık bölgesi üzerinde kızarma, morarma oluşmuşsa bu acil durumun geciktiğini gösterir. Böyle durumlarda acil cerrahiye başvurmak gerekir.

Peki tüm kasık fıtıkları doğuştan mı olur? Doğuştan olmayan kasık fıtıklarının sebepleri nelerdir?

Hayır hepsi doğuştan olmaz. Kasık fıtıklarının en önemli nedeni, karın içi basıncın artmasıdır. Şişmanlık, kabızlık, kronik öksürük (özellikle sigaraya bağlı),hamilelik diğer nedenler arasındadır. Ayrıca ağır kaldırmayı gerektiren meslek grubu da bu konuda risk altındadır. Maalesef yine özellikle erkeklerde bilinçsiz şekilde yapılan vücut geliştirme sırasında kaldırılan ağırlıklar da buna sebeptir.

Kasık fıtığı tedavisi nasıl olur?

Tedavisi kesinlikle cerrahidir. Açık veya kapalı (Laparoskopik yöntemle) ameliyat yapılır. Ameliyatlarda büyük çoğunlukla yama dediğimiz bir sentetik mesh yerleştirilir.

Kapalı ameliyat ile işe erken dönüş

Laparoskopik denilen kapalı ameliyatta, göbek ve altına açılan 3 adet küçük delikten girilerek yapılır ve açık ameliyata göre daha konforlu, ağrısız ve işe dönüş daha erkendir. Hatta hastalar aynı gün taburcu olup, ertesi gün işine dönebilmektedir.
Ancak daha önce alt karın bölgesinde ameliyat geçirilmiş ise, fıtık boğulmuş ve aşırı büyükse, daha önce prostat ameliyatı geçirilmiş ise ve hastanın genel anestezi almasında sakınca varsa açık ameliyat tercih edilir. Her iki ameliyatında süresi ortalama 30-45 dk. arasındadır.

Ameliyat sonrası, yaklaşık iki ay boyunca ağır kaldırmamak, fıtığın nüksü açısından oldukça önemlidir. Yine düzenli ve dengeli beslenerek kilonun kontrol altında tutulması gerekir. Sigara dokularda gevşemeye neden olduğundan içilmemesi istenir.
Ve unutulmamalıdır ki, siz kendinizi değerli hissetmezseniz, önemsenmezsiniz. Kendinizi dinlemeli ve kendinize zaman ayırmalısınız. Sağlığınızı önemseyin. Ve unutmayın ki, sağlık size verilmiş en güzel hediyedir. Bu hediyenize sahip çıkın.

Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeyi ihmal etmeyin.

Sağlıkla kalın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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