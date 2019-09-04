*Kendine güveni olmayan ve kaygısı giderilemeyen çocuk ve ergenler nasıl yetişkinler oluyor?

*Çocuklarda bu sorunların nedenleri neler?

*Anne babalar en çok hangi yanlışları yapıyor?

*Aile fertleri en çok hangi davranış kalıplarını değiştirmeye direnç gösteriyor?

*Kendine güven duymayan ve kaygılı çocuk ne tür belirtiler veriyor?

* Kendine güvenli ve başarılı anne babaların çocuklarında da kendine güvensizlik ve kaygıya rastlanıyor mu? Neden?

*Bu sorunların tedavisi var mı?

*Tedavinin başarısının “olmazsa olmazı” nedir?