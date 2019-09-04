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Kendine güvenli ve kaygısız çocuk yetiştirmenin ipuçları

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Okulların açılma telaşının olduğu şu günlerde anne babalar çocuklarının kırtasiye ve forma gibi okul alışverişlerini ve servis kayıtlarını ihmal etmese de iş bununla bitmiyor. Bu noktada çocuk ve ergenlerin ruhsal durumlarının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü son yıllarda kaygılı ve kendine güveni olmayan çocuk ve ergenler yüksek oranlarıyla alarm veriyor. Uzmanlar ise bunun, sorunlu genç ve sorunlu yetişkinlerle dolu bir toplum anlamına geleceğini söyleyip tehlikeye dikkat çekiyor. HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu, güvenli ve kaygısız çocuk yetiştirme yollarını Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özgür Öner’le konuştu. İşte izleyeceğiniz videodan başlıklar...

Kendine güvenli ve kaygısız çocuk yetiştirmenin ipuçları

*Kendine güveni olmayan ve kaygısı giderilemeyen çocuk ve ergenler nasıl yetişkinler oluyor?

*Çocuklarda bu sorunların nedenleri neler?

*Anne babalar en çok hangi yanlışları yapıyor?

*Aile fertleri en çok hangi davranış kalıplarını değiştirmeye direnç gösteriyor?

*Kendine güven duymayan ve kaygılı çocuk ne tür belirtiler veriyor?

* Kendine güvenli ve başarılı anne babaların çocuklarında da kendine güvensizlik ve kaygıya rastlanıyor mu? Neden?

*Bu sorunların tedavisi var mı?

*Tedavinin başarısının “olmazsa olmazı” nedir?

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