Derin uykunun 7 sırrı: Uyku kaliteniz bir anda artacak

1. HER GÜN AYNI SAATTE UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Kaliteli bir gece uykusunun temelinde, vücudun doğal zamanlama sistemi bulunuyor. Biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritim, gün içinde uyanıklık ve uyku eğiliminin hangi saatlerde artacağını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Her gece farklı bir saatte yatağa girmek veya hafta sonları normalden çok daha geç uyanmak, bu doğal düzenin bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle hafta içi erken kalkıp hafta sonları öğle saatlerine kadar uyumak, yeni haftanın ilk günlerinde uykuya dalmayı güçleştirebiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yatış ve kalkış saatleri arasında mümkün olduğunca tutarlılık sağlanmasını öneriyor. Özellikle sabah aynı saatlerde uyanmak, vücudun düzenli bir uyku-uyanıklık ritmi oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

Uyku saatlerinde zaman zaman küçük değişiklikler yaşanması doğal olsa da belirgin farklılıkların sürekli hale gelmesi, dinlenme kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.