Kıvılcım Ural savcılığa başvurdu!

Geçtiğimiz günlerde Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünyaevine giren Kıvılcım Ural, hamileyken daha hassas olduğunu öne sürerek, yapılan hakaretlerden dolayı üzüldüğünü belirtti. "Hamileliğim tehlikeye giriyor" ifadesini kullanan Ural, savcılığa başvurdu