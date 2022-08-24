Koltuk altı kararmasına doğal çözüm önerileri 0:00 / 0:00

Sağlık açısından herhangi bir olumsuz sonucu olmasa da dış görünüş açısından istenmeyen bir görüntüye sebebiyet veren koltuk altı kararması için kişiler evde uygulayabilecekleri doğal yöntemleri araştırmaktadır. Bu yüzden koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alır. Sizler için hazırladığımız yazımızda koltuk altı kararmasına iyi gelen doğal çözüm yolları hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Koltuk Altı Kararmasına Doğal Çözüm Önerileri

Koltuk altı kararması herkesin kabusudur. Bu yüzden koltuk altı kararmasına iyi gelen şeyler kişiler için merak konusudur. Evde uygulanabilecek doğal çözüm önerileri ise kişilerin kozmetik ve kimyasal ürün kullanmadan koltuk altı kararması şikayetinden kurtulmasına yardımcı olur. Koltuk altı kararması için uygulanabilecek en basit yöntemler şunlardır:

Salatalık, nerdeyse tamamı su olan salatalık doğal bir beyazlatıcıdır. Bu yüzden düzenli olarak her gün uygulanmasında da sakınca olmayan salatalığı ince dilimler halinde 10 dakika kararan bölgede bekleterek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

Koltuk altı kararma problemleri için patates de kullanılabilir. İnce bir dilim patatesi koltuk altında bekleterek beyazlama sürecine destek olabilirsiniz.

Koltuk altı kararmasında beyazlatıcı olarak kullanılan doğal besinlerden biri de limondur. Asit içeriği ile hassas cilde sahip kişilerin kullanması önerilmese de dilimlenmiş ve ciltte 10 dakika bekletilen limonun kararmaya iyi geldiği bilinmektedir.

Koltuk altı kararması için peeling yöntemi de uygulanabilir. Bu peeling yöntemleri için kişiler şeker ve karbonat kullanabilir. Burada şeker ile zeytinyağının karıştırılması ile koltuk altında kararan bölgeye peeling yapılır ve ardından durulanır. Her gün yapılması cilde zarar vereceği için kişiler haftada en fazla iki kez bu peelingi uygular. Şeker peelinge dikkat edilmesi gereken bir diğer noktaysa kahverengi şeker kullanılmasıdır.

Karbonat ve suyun karıştırılması ile elde edilen macun uygulaması da koltuk altı kararması için iyi gelir. Kişiler karbonatı gül suyu ile karıştırarak da kullanabilir.

Koltuk Altı Kararmasına İyi Gelen Yağlar?

Doğal yağlar, cilt için pek çok soruna iyi gelir. Burada kişilerin kullanabileceği yağlar arasında zeytinyağı, kastor yağı, çay ağacı yağı, shea yağı, badem yağı, hindistan cevizi yağı, karite yağı yer alır. Bu doğal yağlar ile koltuk altı bölgesine 2 ya da 3 dakika masaj uygulaması yapılabilir. Ardından cilt durulanır ve kurulanır. Bu bitkisel yağ uygulamalarının olumlu sonuç vermesi için düzenli bir şekilde kullanılması göz ardı edilmemelidir.

Koltuk Altı Kararmasına İyi Gelen Bitkiler?

Koltuk altı kararması için iyi gelen bitkiler de kişiler tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Burada genellikle kullanılan bitkisel yağların içeriği olan bitkiler de doğru yöntemler ile gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Ancak bitkisel tedavi yönteminde uygulama yöntemlerine dikkat edilmelidir. Hassas bir cilde sahip olan kişiler bu bitkisel yöntemleri kullanmadan önce ciltlerinde deneme yapmaya özen göstermelidir. Koltuk altı bölgesi cildin en hassas noktaları arasında yer aldığı için kullanılan her tedavi yöntemi özenle seçilmelidir.