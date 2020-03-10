AA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754 oldu. Fucien'de çöken karantina otelinde ölü sayısı ise 18'e yükseldi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 463'E ÇIKTI

Koronavirüs bulaşanların sayısının 9 bin 172, ölü sayısının ise 463'ü bulduğu İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de düzenlediği basın toplantısıyla, Bakanlar Kurulu olarak aldıkları İtalya genelinde yürürlüğe girecek olağanüstü kararları duyurdu.

"KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİYORUZ"

Conte, "Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" dedi.

FRANSA'DA CAN KAYBI 25 OLDU

AA'da yer alan habere göre Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldi. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu cuma, ülke genelinde binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu.

ALMANYA'DA İLK CAN KAYIPLARI

Almanya´da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden 2 kişi, 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI İKİYE KATLANDI

İspanya'da koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Madrid özerk yönetiminde bir günde ölüm ve vaka sayısı iki kat arttı. Madrid'de koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 8'den 16'ya, vaka sayısı da 202'den 469'a çıktı.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 5'E ÇIKTI

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 41 artarak 319 olduğunu, ölü sayısının da 5'e çıktığını duyurdu. Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 56 kişi artarak 321’e çıktığı belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 237 OLDU

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi. Toplam vaka sayısının 595 kişi artarak 7 bin 161'e ulaştığı ülkede, 2 bin 394 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği belirtildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 42 OLDU

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalananlardan 2'sinin İsviçre'den, diğerinin de İspanya'dan döndüğü ifade edildi.

KANADA'DA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Kanada'nın British Columbia Eyaleti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğu bildirildi.

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, yaptıkları ortak açıklamada, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.