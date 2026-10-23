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        Haberler Bilgi KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

        KPSS Ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? 2026 KPSS Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

        KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, Kamu Personeli Seçme Sınavı Lise oturumu öncesinde araştırılıyor. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde KPSS sınav yerleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınavın kaç dakika süreceği, kimliksiz giriş yapılıp yapılmayacağı ve kalem verilip verilmeyeceği de belli oldu. İşte, 2026 KPSS Lise sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı ve oturum bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        2026-KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adaylar, sınav öncesinde sınav takvimini ve giriş belgesi sorgulama ekranını kontrol ediyor. Sınavın başlama saati, oturum süresi ve sınav günü uyulması gereken kurallar da adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS’de kalem ve silgi veriliyor mu, kimliksiz aday sınava girebilir mi? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin merak edilen detaylar…

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. Cevaplama süresi 130 dakika olacak ve sınavın saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor.

        ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü mağduriyet yaşamamak için sınav merkezine erken gitmeleri ve giriş belgelerinde yer alan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

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        KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabiliyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebiliyor.

        Sınav giriş belgesinin sistem üzerinden alınarak çıktısının hazırlanması gerekiyor. Belge, renkli veya siyah-beyaz olarak kullanılabiliyor. Adayların sınav öncesinde belgelerindeki bilgileri kontrol etmeleri önem taşıyor.

        2026 KPSS LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KPSS SINAV GÜNÜ YANINDA HANGİ BELGELER BULUNDURULMALI?

        Sınava girecek adayların kimlik belgelerini ve sınav giriş belgelerini önceden hazırlamaları, sınav merkezini ve salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

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        KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        KPSS Ortaöğretim sınavında adayların kullanacağı kalem ve silgi gibi temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanıyor.

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        KİMLİKSİZ ADAYLAR KPSS SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların, sınav giriş belgelerinin yanı sıra ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli kimlik belgelerinden birini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınav binasına alınmıyor.

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        Kimliğini kaybeden veya kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adayların, sınavdan önce ÖSYM'nin duyurularını kontrol etmeleri ve ilgili resmi birimlerden bilgi almaları gerekiyor.

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        #KPSS
        #kpss lise
        #KPSS ortaöğretim
        #sınav giriş belgesi
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