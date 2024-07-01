KPSS giriş belgesi sorgulama: KPSS sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS sınav yerleri gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans oturumu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar giriş belgelerini bekliyor. Peki, ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
KPSS sınav giriş belgesi sorgulamaları artış gösteriyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları ise 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.