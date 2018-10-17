'Kraliyet bebeğinin adı Diana olsun' kampanyası

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Meghan Markle'ın hamilelik haberi basında yer almaya devam ediyor. Sorun çıkmaması halinde 2019 baharında dünyaya gelmesi beklenen bebekle ilgili bu sefer de isim tartışması başladı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeğinin isminin Diana olması istendi