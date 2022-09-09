Kramp Neden Olur, Nasıl Geçer? Kramp Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bazen gün için olan kramplar bazen gece uykuda bir oluşabilir. Rahatız edici ve acı verici olduğundan hemen herkes krampın geçmesini ister. Bir daha da yaşamak istemez. Bazı durumlarda krampların sıklık ve uzunluğuna bağlı olarak ciddi hastalıkların habercisi de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer uzun süredir sık sık kramp sorunu yaşıyorsanız yine de tedbir amaçlı uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır.

Vücuttaki ani kasılma bir diğer ifadeyle spazm kramptır. Aslında bu esnada kasılma kaslarda olmaktadır. Bedenin her yerinde bütün organlarda kramp oluşabilir. Fakat en fazla ortaya çıkan kramplar kişinin iskeletinde kaslarındadır. Örneğin kolda ve bacakta çok fazla kramp oluşabilir. Diğer yandan bağırsak ve midede krampların oluşması mümkündür.

Özellikle bağırsak ve mide problemleri genellikleri kramplarla kendisini belli etmektedir. Krampın nerede olduğu önemli değildir. Genel olarak her yerde acı vericidir. Bu yüzden kramp oluştuğunda nasıl geçeceğinin bilinmesi oldukça faydalıdır. Bu içeriğimizde kramp neden olur, nasıl geçer? Kramp ağrısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kramp ile ilgili tüm merak edilenler…

Kramp Neden Olur?

Kramp herkes için oldukça rahatsız edici bir durumdur. Peki kramp neden olur? Kramp oluşumunun öne çıkan nedenlerini sizler için sıraladık;

Düzenli kullanılan bazı ilaçlar krampa yol açabilir.

Aşırı alkol tüketmek, sigara ve uyuşturucu gibi maddeler de krampların oluşmasına neden olabilir.

Spor ya da egzersiz yaparken kasları fazla yormak kramp oluşmasına yol açar,

Omurilikte zedelenme ile MS gibi sinir sistemi hastalıklarında kramp çokça görülmektedir,

Magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum vb. mineral eksilmeleri krampa yol açar,

Az su tüketildiğinde ve vücutta dehidrasyon oluştuğunda kramp oluşabilir,

Anemi, diyabet ve obezite gibi hastalıkları olan kimselerde kramp daha fazla olmaktadır,

Sinirlerin sıkışması kramplara neden olur,

Kan akışında yetersizlik kramp oluşmasına yol açar.

Kramp Nasıl Geçer?

Kramp kişiye çok fazla acı verdiğinden kramp nasıl geçer? Sorusunu mutlaka sormaktadır. Çoğunlukla kramp kendiliğinden geçer. Ancak geçmezse egzersizler ve fizik tedavi gibi yöntemlerle kramplar son bulmaktadır. Bazı durumlarda ağrı kremleri ve masaj da krampa iyi gelir.

Kramp Ağrısına Ne İyi Gelir

Kramplar geldiğinde kişiye dayanılmaz ağrılar yaşatabilir. Peki kramp ağrısına ne iyi gelir. Kramp giren yerin hafifçe ovulması ve masaj yapılması ağrının dağılmasına yardımcı olmaktadır. Hatta masaj yağı kullanmakta ağrının daha hızlı geçmesini sağlayabilir. Kramp ağrısı için soğuk ya da sıcak kompresin de faydalı olduğu pek çok kişi tarafından belirtilmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen ağrı geçmiyorsa kas gevşetici ve ağrı kesicilerden destek alınabilir.

Bacakta Kramp Ağrısı Nasıl Geçer?

Kramp vücudun çeşitli yerlerde görülebilmektedir. Özellikle de bacaklara çok fazla kramp girmektedir. Kramp anı kişiye çok fazla ağrı verir. Peki bacakta kramp ağrısı nasıl geçer? Bu ağrının geçmesi için öncelikle bacağı hafifçe ovmak ve bacağa masaj yapmak çok faydalıdır. Ağrı geçmezse bacağa buz torbası da koyulabilir. Fakat ağrının dayanılmaz olduğu durumlarda kas gevşetici ve ağrı kesiciler gerekli olabilmektedir.

Kramp Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Pek çok kişi kramp hangi hastalıklara yol açar? Diye merak eder. Öncelikle kramplar sürekli geliyorsa ve geçmiyorsa merkezi sinir sistemi hastalıklarından birinin varlığından şüphelenilebilir. Hipotiroidi ve diyabette düşünülebilen hastalıklardandır.

Kramp Ağrısı Tehlikeli mi?

Kramp ağrısı tehlike değildir. Ancak geçmezse, uzun süreli ve sık aralıklı olarak oluşursa tehlikeli olabilir.