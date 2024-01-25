Mahallelere ekmek götüren fırıncı kedileri de unutmuyor

7 Şurada Paylaş!







"HER KÖYDE 20-30 KEDİM VAR" Bazı zamanlar yemek artıklarıyla kedileri beslediğini anlatan Gedik, şöyle konuştu: "Sabahları kedilerim beni bekliyor. Arabamı, kornanın sesini tanıyorlar. Elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyorum hem hayvanlara hem halkımıza. Kar, tipi, yağmur, çamur demedim yıllarca bu işi yaptım.

8 Şurada Paylaş!







Kışın kimse kalmıyor. Bu kedilere bakanların çoğu, kış ayında köylerini terk ediyorlar. Bunlar ortada kalıyor. Bunlara da elimden geldiği kadar ekmek, yemek artığı veriyorum. Her köyde 20-30 kedim var."