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Defileye katılan davetlilerin, Soares’in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtilirken; Soares’i temsil eden ajansın, Soares’in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikâyette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını duyurduğu belirtildi.