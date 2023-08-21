Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Marmara Adası'nda makilik alanda yangın çıktı

        Marmara Adası'nda makilik alanda yangın çıktı

        Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına bir yenisi de Marmara Adası'nda eklendi. Balıkesir'in Marmara Adası'nda, Kaltepe mevkisindeki makilikte yangın çıktı. Alevler bir eve de sıçrarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Adası'nda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bir eve de sıçrarken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        #haberler
        #marmara adası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
        Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?