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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının konuşulduğu Türkiye'nin Nabzı programında maske kullanımına ilişkin dikkat çekici tespitler ortaya konuldu. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki programa California Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Beyinder Kurucu Başkanı, Habertürk yazarı Prof. Dr. Derya Uludüz ile halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuk oldu.

"ÖKSÜRÜK UZAKLIĞI FARKLI"

Prof. Çilingiroğlu, salgından korunmak için temizliğin şart olduğunu ancak maske kullanmanın da önemli olduğunu, "Yan etkisi mi var, bırak adam takıyorsa taksın" sözleriyle dile getirdi. Çekya'daki vakaların azalmasında maskenin önemli rol oynadığını kaydeden Çilingiroğlu, "Herkesin öksürük uzaklığı bile farklı. Bu 1.8 metre bilimsel bir şey değil. İnsanlar buna uymuyorlar bile" dedi. Gündelik yaşamdan örnekler veren Çilingiroğlu, asansöre kimlerle binildiğinin bilinemeyeceğini, maske takılmasının bir önlem olacağını söyledi. "Maske takın ama diğer uyarılara da uyun" diyen Çilingiroğlu, maskenin ikinci bakteriyel enfeksiyondan koruyabileceğini söyledi.

"KİM TAŞIYICI BELLİ DEĞİL"

Prof. Dökmetaş da maskenin başlangıçta hasta olanlara tavsiye edildiğini ancak bugün için özellikle İstanbul'da çok fazla vakanın görüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi: "Şu andaki verilere göre İstanbul'da hastamız çok ama bunun yüzde 30 kadarı asemptomatik insanlar. Yani belirti göstermeyen ama taşıyıcı olan... Kimin taşıyıcı, kimin hasta olduğunu bilmiyoruz. Ya maske takmalı ya da şal örtmeli mesela bayanlar. Belirli bir aşamada tutabilir, o anda maske yoksa. Bunların hepsinin korumada yerleri var."

"İSTANBUL'DA MASKE ŞART"

Dökmetaş, maskenin akılcı kullanılması durumunda birçok hastalıktan koruyacağını belirtti. N95 maskeler konusunda uyarıda bulunan Dökmetaş, "Bunları hekimler bulamıyor, sağlık çalışanları için N95 olmalı. Vatandaşlar için cerrahi maske olmalı" dedi. Evde bile sosyal mesafenin korunması gerektiğini altını çizen Dökmetaş, "Hastalığın başında 'herkes taksın' demek yanlış olurdu ama özellikle İstanbul'daki tüm insanlarımızın maske takmasını öneriyorum" diye konuştu.

"G. KORE TV'LERİNE BAKIN"

Maske kullanımının önemine dikkat çeken bir başka isim Prof. Uludüz de Güney Kore ise Singapur, Hong Kong örneklerini anlattı. Bu ülkelerin SARS ve MERS gibi salgın deneyimleri olduğunu kaydeden Uludüz, "Şu anda Güney Kore televizyonlarını takip edin, maske takmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. MERS salgınında o kadar şey öğrendiler ki, daha başlangıçta herkese test yapmaya başladılar. Süper taşıyıcılar var, riskleri iyi belirleyip önlemleri iyi almak gerekiyor" diye konuştu.

"MASKEDEN ÖNCE EVDE KAL"

Prof. İlhan ise maske kullanımı ile ilgili önerilerin güncellenebileceğini belirterek şunları kaydetti: "Bilim Kurulu var ve Sağlık Bakanlığı'nın sadece hastalık şüphesi olan ve sağlık çalışanlarının takması yönünde önerisi var. Ben 'Maske takın' mesajının doğru olmadığını söylüyorum. Çünkü bu 'Dışarı çıkabilirsiniz' anlamına da geliyor. 'Evde kal' mesajı vermek gerekiyor her şeyden önce."

CANLI YAYINDA SABRI TAŞTI

Bu arada programın ilerleyen dakikalarında Prof. Çilingiroğlu'nun diğer katılımcılarla tartışmasıyla birlikte programda tansiyon yükseldi. Sözünün kesildiğini öne süren Çilingiroğlu, moderatör Didem Arslan Yılmaz'ın da sabrını taşırdı. Çilingiroğlu'nun yayından ayrılmasının ardından program diğer konuklarla devam etti.