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Memede ele gelen her kitle kanser belirtisi mi?

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen birinci kanserdir; ancak sevindirici haber şu ki, meme kanseri erken tanı konulduğunda tamamen tedavi edilebiliyor

Memede ele gelen her kitle kanser belirtisi mi? - Haberler
Memede ele gelen her kitle kanser belirtisi mi?
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Günümüzde artık erken tanı sayesinde memeyi koruyan ameliyat seçenekleriyle meme kanseri korkutucu olmaktan çıktı.

Bilindiği gibi meme, süt bezleri ve yapılan sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşan bir salgı bezidir. Meme kanseri de bu süt bezlerini ya da kanallarını döşeyen hücrelerin çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar. En sık görüleni de meme kanallarından kaynaklanan duktal tipidir.

ELE GELEN HER KİTLE KANSER Mİ?

Tabi ki değildir. Ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu kanser olmayan, iyi huylu kitlelerdir. Kadının yaşına göre değişmekle beraber bu oran % 10 ila % 20 arasındadır. Ancak meme kanserine yakalanan hastaların neredeyse % 70 ine yakın kısmında görülen ilk belirti, ele gelen kitlelerdir.

Yirmili yaşlarda ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu fibroadenom denen memenin iyi huylu dediğimiz selim kitlelerdir. Bunlar çoğunlukla ağrısız, hareketli, düzgün konturlu kitlelerdir. Zamanla kaybolabildiği gibi, büyüyebilirler de. Tedavisi boyutu küçük olanlarda takip, büyük olanlarda ise cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Otuzlu ve kırklı yaşlarda ise, memede ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu, kistlerdir. Bunlar ağrılı, her iki memede de birden fazla, yine düzgün konturlu ve değişik büyüklüktedir. Özellikle adet gören kadınlarda bu kistler, adet döneminde daha da büyür ve ağrılı olurlar. Adet sonunda ise ağrıları azalıp, kaybolabilirler. Bunlara da takip önerilir. Ancak çok büyük olanların içi enjektör ile aspire edilerek takip edilir, gereğinde biyopsi önerilir.

Ele gelen kitle sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü ve hareketli değilse, meme dokusuna veya cildine yapışık ise mutlaka ilgili hekime müracaat etmek gerekir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Şu belirtilerden biri dahi mevcut ise bir meme cerrahisi veya genel cerrahi uzmanına başvurmak gerekir.

* Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle, sertlik veya şişlik ( Kitlenin el altında kaymaması, etrafının düzgün olmaması önemlidir)

* Meme başında akıntı, özellikle tek taraflı ve kanlı olması

* Meme başında içe çekilme, çökme

* Memede büyüme ve şekil bozukluğu

* Meme cildinde geçmeyen yara veya kızarıklık

* Meme başında kabuklanmalar ve kızarıklıklar

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

* En büyük risk faktörü cinsiyet.

* Yaşın özellikle elliden büyük olması.

* Genetik, aile hikayesinde 1. derece akrabalarında meme kanseri olması.

* Erken adet, geç menopoz. Bir kadının ilk adeti ne kadar erken görür, menopozda ne kadar geç olursa o kadar fazla östrojen hormonuna maruz kalacağından kansere yakalanma olasılığı da o kadar artar.

* Menopoz sonrası uzun yıllar hormonal tedavi.

* Sebze ve meyveden tüketimin az olduğu beslenme.

* Fiziksel aktivite azlığı.

Ele gelen kitlede muayene sonrası ilk yapılacak şey ultrason ile kitleyi incelemek olacaktır. Gerekirse hastanın yaşı ve riski göz önünde bulundurularak mamografi incelemesi de yapılması gerekir ve unutulmamalıdır ki; Erken teşhiste kendi kendine meme muayenesi oldukça önemlidir. Tespit edilen her kile uzmana gösterilmeli ve gerektiğinde biyopsi ile takip edilmelidir.

Bir sonraki yazımda kendi kendine meme muayenesini ve takibin nasıl yapılacağını anlatacağım.

Ve yine unutulmamalıdır ki, yüreklerinde barındırdıkları sınırsız sevgi ve sabır için kadınlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kadın isterse o koca yüreğine bir dünya sevgiyi sığdırır. Kadın annedir, arkadaştır, dosttur, sevgilidir, kardeştir, aşktır, sevgidir, sabırdır ve en önemlisi de candır. Sosyal mesafe, maske ve hijyenimize dikkat ederek, sağlıkla kalın.

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