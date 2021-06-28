AB-Rusya müzakereleri için Merkel, itirazlara rağmen girişimini sürdürüyor 0:00 / 0:00

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman ve Fransız milletvekillerine yaptığı konuşmasında, sadece kendi aralarında konuşmanın yeterli olmadığını, Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin’in de AB’nin Rusya gündemindeki satır başlıklarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği liderleri, cuma günü Rusya ile diyalog girişimine yönelik Fransa ve Almanya’nın ortak çağrısını reddetmişti.

Reddetme nedenlerinde, Doğu-Batı bağları denkleminde bu girişimin ''yanlış bir mesaj olarak algılanabileceği'' vurgusu vardı.

AB ülkelerinden Rusya ile diyalog başlatma girişimleri, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev zirvesinden sonra geldi.

Merkel, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin, Rusya ile görüşmek istedikleri konularda mutabakata vardıklarını söyledi. Bunun ikili ilişkiler adına bir adım olduğunu aktarırken Almanya Başbakanı Angela Merkel, ifadelerine henüz varmak istedikleri amaca ulaşmadıklarını söyleyerek sürdürdü.