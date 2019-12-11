Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun kantininden aldığı Bonart marka şırınga çikolatayı yerken fenalaşıp hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Okul kantininden aldığı çikolatayı yerken fenalaşan Mert'e ilk müdahaleyi bir okul görevlisi yaptı. Sıddık isimli görevli, "Çocuk yanıma geldi, ceketimi çekiştirerek eliyle boğazını işaret etti. Ben de 'Nefessiz kaldı' diye kucağıma aldım, sırtını ovaladım biraz ama olmadı" dedi.

Okulun karşısında bulunan sağlık merkezine götürülen Mert'in daha sonra da ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiği belirtildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Mert Yağız Köksal'ın çikolatanın kapağını açmaya çalışırken, kapağın soluk borusuna kaçtığı iddia ediliyor. Görüşlerine başvurduğumuz firma yetkilileri, henüz konu hakkında açıklama yapamayacaklarını belirttiler.

Okulda cips, kola, çikolata gibi sağlıksız ürünlerin okul kantinlerinde satılması yasak olmasına rağmen Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda şırınga çikolata satılıyordu. Okul kantininde, çevredeki marketlerde ve bakkallar da denetlendi. Tarım İl Müdürlüğünden gelen ekipler, Mert'i öldüren çikolata ve benzerlerinin olup olmadığını araştırarak, olan ürünleri topladılar. Bu tip ürünlerin şu an için Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu çevresinden toplatıldığı, tüm Türkiye genelinde olmadığı duyuruldu.

'OKUL GIDASI LOGOSU' UYGULAMASI 1 YIL ERTELENMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda “Okul Gıdası” logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl uzatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak, tebliğin yürürlüğe girme tarihi 16 Eylül 2019 olarak belirlenmişti.

Ancak tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanınmıştı. Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde “Okul Gıdası” logosunun yer alması kararlaştırılmıştı.

HEIMLICH MANEVRASI YAPILSAYDI BUGÜN YAŞAYACAKTI

Mert Yağız Köksal'ın yediği çikolata yüzünden hayatını kaybetmesi akıllara hayat kurtaran yöntem Heimlich manevrasını getirdi. Mert'e tıkandığı sırada Heimlich manevrası yapılsaydı, bugün hayatta olacaktı.