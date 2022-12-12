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Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

Sıklıkla rastlanılan mide yanması genellikle yemeklerden sonra ortaya çıkar. Hayat kalitesini oldukça düşüren bu durum ilerlemeye devam ederse hayatı kabusa çevirebilir. Midedeki asidik içerik çok miktarda oluştuğu zaman yemek borusunu tahriş eder ve bu durum mide ekşimesi semptomlarına neden olur. Görülmeye başlayan semptomları azaltmak ise mümkün. İşte mide yanmalarına son veren besinler…

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  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Boğazdan mideye kadar ya da göğüs kemiğinin arkasında, çoğunlukla ekşi bir geğirme ile beraber donuk, sızlayan bir ağrı olarak tanımlanan mide yanması, genellikle akşam saatlerinde, yemeğin ardından, uzanma veya eğilme sırasında daha da şiddetlenebilir. Asit hazımsızlığı olarak da bilinen mide yanması rahatsızlığı yaşayan kişilerde yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde bu durum kontrol altına alınabilir. Ancak çok sık tekrarlayan ve kişinin günlük hayatına olumsuz şekilde etki eden mide yanması, tıbbi bakım gerektiren daha ciddi bir durumun belirtisi de olabilir. Haftada birkaç kez mide yanması yaşayan kişilerin doktora başvurması gerekmektedir. Çünkü kalıcı mide yanması yemek borunuza zarar verebilir; kanama, iltihaplanma veya yutma güçlüğüne neden olabilir.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

    Turunçgiller, domates, soğan, çikolata, patates cipsi ve diğer işlenmiş atıştırmalıklar, sosis, pastırma, kahve, peynir ve nane gibi asitli veya yağ oranı yüksek yiyecekler mide yanmasını tetikleyebilir. Baharatlı yiyecekler ve büyük porsiyonlar da mide yanması şikayetinin kaynağı olabilir.

    Sigara içmek de kası gevşeterek mide ekşimesine neden olabilecek başlıca nedenler arasında yer alır.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Diğer taraftan stres de mide yanması yakınmasının daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Mümkün olduğunca iş yerindeki ve sosyal hayattaki stresi azaltmak önemlidir.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Mide yanmasına neden olan faktörler;

    Bol baharatlı yemekler yemek,

    Domates, portakal gibi asidik yiyeceklerle, asidik içecekler ve alkolün aşırı tüketimi,

    Karın bölgesinde oluşan yağlanma ve fazla kilolar,

    Çok sık cips, gazlı içecek tüketmek,

    Sosis, sucuk veya salam gibi şarküteri besinleri tüketmek,

    Bol miktarda soğan ve sarımsak yemek,

    Kafeinli içecek ve yiyecekler,

    Bazı ilaçlar özellikle de ağrı kesiciler.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    MİDE YANMASINA İYİ GELEN YİYECEKLER

    Mide yanmasına iyi gelen şeylerin başında probiyotik içeriği yüksek olan besinler gelir. İşte mide yanmasına iyi gelen yiyecekler:
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Zencefil

    Mide yanmasına zencefil ile çözüm bulabilirsiniz. Dilerseniz toz halinde olan zencefili salta ve yemeklere kullanabilirsiniz. Taze zencefil tercih edersiniz de taze zencefili demleyerek tüketebilirsiniz.

    Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.

    Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir.

    1980’den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Kefir

    Faydası saymakla bitmeyen kefiri mide yanması sorunu yaşamaya başladığınız zaman da tüketebilirsiniz. Mide yanması sorunu olduğu zaman küçük bir fincan içerisinde yavaş yavaş tüketebilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Muz

    Muzun doğal antiasitler içerdiğini biliyor muydunuz? Asit reflü ile mücadele etmek için her gün bir muz yemeye başlayın. Yemekten önce mide yanması sorunu yaşıyorsanız o zaman küçük bir boy muz yemenizi öneririz. Muz hem sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Muz yoksa elma da tüketilebilir.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Yulaf ezmesi

    Yulaf ezmesini haşlayarak içerisine az miktarda muz da ilave ederek yiyebilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Pirinç lapası

    Pirinç lapası mide bulantısı, ishal ve mide yanması sorununa iyi gelen doğal yöntemler arasındadır. Pirinci sadece suda haşlayarak pirinç lapası yapabilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Süt

    Süt ve süt ürünleri tüketme konusunda herhangi bir sorunu olmayanlar için süt de tam bir mide ferahlatıcı isim aslında. Midenizde yanma hissettiğinizde birkaç yudum ılık süt içerek midenizi rahatlatabilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Patates püresi

    Patates de pirinç gibi nişastalı bir besin olduğu için mide yanması sorununa iyi geliyor. Patatesi suda haşlayın haşlanan patatesi ezerek püre halinde tüketin.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Yoğurt

    Mümkünse ev yoğurdunu bir kase içerisine 3-4 kaşık olacak şekilde ekleyin ve yavaş yavaş tüketin. Yoğurt midenizi rahatlatacaktır.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Bal

    Mide yanması sorununa en etkili çözümlerden biride baldır. Sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek tüketebilir ya da 1 yemek kaşığı balı direkt tüketebilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Elma

    Mide asitini nötrleştiren bir diğer besin olan elma mide ekşimesine birebir. Bunun için bir bütün elma yiyebileceğiniz gibi evde sıktığınız elmanın suyunu da içebilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Sakız

    Yemeklerden sonra yarım saat sakız çiğnenmesi mide asidinin etkisini azaltır ve sindirimi rahatlatır, böylece mide yanmalarınız önlenecektir.

    Tükürük asidin seyrelmesine yardımcı olur, bu nedenle yemekten sonra ürettiğiniz tükürük miktarını artırmak, asit üretimini önlemeye yardımcı olmanın harika bir yoludur. Mide yanmasını azaltmak için 30 dakika sakız çiğnemeyi deneyin.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Karbonatlı su

    Karbonat mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanması ataklarını yatıştırabilir. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde çözün ve yavaşça için.

    Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak suda eritin. Karbonat asidi nötralize etmeye yardımcı olur.

    Not: Karbonat sodyum içerir, düşük sodyumlu diyet yapıyorsanız doktorunuza danışmalısınız.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Elma sirkesi

    Elma sirkesi yine bazı insanlarda mide yanması ve ekşimesine iyi gelebilir. Bununla beraber elma sirkesi su ile seyreltilerek yavaş yavaş içilmelidir.

    3 çay kaşığı elma sirkesi bir bardak suya karıştırılabilir ardından her yemekten önce veya yatmadan önce içebilirsiniz.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Aloe vera suyu

    Aloe veranın cildin güneş yanıklarını yatıştırmak için kullanıldığı gibi, aloe suyu da asit reflü kaynaklı tahrişi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Mide ekşimesi ile mücadele ediyorsanız, midenizi ve yemek borunuzu rahatlatmak için yemeklerden önce yarım bardak aloe suyu içmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir fikirdir.
  • Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

    Meyan kökü

    Meyan kökü mide ekşimesini hafifletebilir ve sorunun kaynağına ulaşabilir. Meyan kökü ölçülü tüketilmelidir. Zira çok fazla meyan kökü tüketmek yüksek tansiyon gibi ciddi yan etkilere de neden olabilir. Meyan kökünü demleyip içerseniz mide yanmanızı evinizde doğal yöntemle tedavi etmiş olursunuz.

 

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