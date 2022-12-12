Mide yanması yaşayanlar dikkat! Bu besinlerle tüm yanmalara son verin

Karbonatlı su

Karbonat mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanması ataklarını yatıştırabilir. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde çözün ve yavaşça için.

Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak suda eritin. Karbonat asidi nötralize etmeye yardımcı olur.

Not: Karbonat sodyum içerir, düşük sodyumlu diyet yapıyorsanız doktorunuza danışmalısınız.