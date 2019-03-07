Momo, çocukları intihara sürüklediği iddia edilen bir internet oyunu. İddialara göre Momo oyunu edeniyle Güney Amerika ve Hindistan'dan vakalar bildiriliyor. Momo'nun Facebook ve Whatsapp'ın ardından YouTube'dan da çocuklara mesaj gönderdiği iddia ediliyor. YouTube yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanladı. Peki Momo nedir? Momo nasıl ortaya çıktı? Momo nasıl çocukların intiharına neden oluyor? İşte Momo'ya dair yaşanan son gelişmeler...

MOMO NEDİR?

Japon folkloründen çıkıp tüm dünyada etkili olan Momo merak ediliyor. Japon sanatçı Keisuke Aisawa, bir halk söylencesinden esinlenerek yapıyor Momo figürünü. Doğum esnasında ölen bir kadının yarı insan yarı kuş endamında geri dönüp korku salmasını anlatan masaldaki hayaletin heykelde somutlaşmış hali gerçekten ürkütücü. “Anne Kuş” adlı bu eser bir galeride sergilenirken internet sağolsun, görüntüsü dünyaya yayılıyor. Japon sanatçı Aisawa, yaşananlardan sonra heykeli yok ederek “Çocuklar artık korkmasın lanet ortadan kalktı” diyor.

MOMO OYUNU ÇOCUKLARI NASIL İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR?

Momo, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan bir siber zorbalık iddiası. Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Momo oyunu, çocuklara kendilerine zarar vermeleri için yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor. Bu yönlendirmelerin bazıları ölümle sonuçlanıyor.

YOUTUBE'DAN MOMO OYUNU AÇIKLAMASI

YouTube içeriklerinde Momo videolarının paylaşıldığı şeklinde çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. YouTube'un açıklamasında “Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube’da Momo’ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır." ifadelerine yer verildi.

MOMO TEHLİKESİNE KARŞI AİLELERE UYARI!

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, özellikle çocukların internetteki güvenliğini, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğinin altını çizerek, siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunduğunu vurguladı. Doç. Dr. Koltuksuz, “Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem olduğu görülüyor” dedi.