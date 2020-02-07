Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Son yıllarda sayıları her geçen gün artan moto kuryelerin yüzde 10’u işe başladıkları ilk bir yıl içinde yaptıkları kazalar sonucu yaşamlarını yitiriyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, sorun bununla sınırlı kalmıyor ve bu meslek grubunda çalışanların çok yüksek oranda sakatlık ve yaralanma yaşadıkları da belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, konuyu doğrulayarak, kuryeler arasında son 3 yılda acil servis başvurularında 2 kat artış gözlemlediklerini ve önlem alınmazsa bu oranın daha da artacağına inandıklarını söylüyor. Son dönemde özellikle internet alışverişi ve yemek siparişi gibi uygulamaların yaşamımızın vazgeçilmezleri arasında olması hızlı ulaştırma hizmeti veren moto kuryelerin sayısında hızlı artışa yol açmıştı.

HIZLI EVRAK TAŞIYICILIĞI İŞİ YAPANLAR DİKKAT!

Kurye kazalarındaki hızlı artışın özellikle hızlı evrak taşıyıcılığının yayılmasından sonra görüldüğüne dikkat çekiliyor. Meydana gelen kazalarda en çok kafa yaralanmaları ve kol kırıklarıyla karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. İbrahim İkizceli, bu meslek grubunda çalışanlara gerekli özenin gösterilmediğine dikkat çekerek, “Bu kişilerin kendilerini korumak için özel giysi giymeleri ve kask takmaları gerekiyor. Bunun dışında kullandıkları motorların bakımlarının yapılmış olması da gereklilikler arasında bulunuyor” diyor.

MOTOSİKLET EHLİYETİ YETMEZ

Trafikte çok uzun zaman geçirip sürekli bir şey yetiştirme stresi ile çalışan kişilerin ehliyetleri olmasının yeterli olmadığı ve güvenli sürüş teknikleri konusunda da eğitilmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “ Böylelikle hem kendilerinin hem de yaya ve araç kullananların yaşamları tehlikeye girmeyecek, tehlikeye göz göre göre davetiye çıkarılmamış olacak”diyor ve ekliyor:“Bu noktada hız değil güvenlik istiyoruz!”