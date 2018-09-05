Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan MS hastası Nejla Baş Meraloğlu, doktorunun tavsiyesi üzerine Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gürdere köyündeki baba evine döndü.

AA'nın haberine göre; Meraloğlu, evinin yolu bulunmaması nedeniyle, evine rahat gidip gelebilmesi için komşularından araç yolu için izin istedi ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Meraloğlu, yol yapılması için dilekçe verdi. Rize Valiliği konuyla ilgili İkizdere Kaymakamlığını görevlendirdi.

"İKİMİZ DE KAFA AŞAĞI DÜŞME TEHLİKESİ YAŞIYORUZ"

19 yıldır MS hastası olduğunu söyleyen Nejla Baş Meraloğlu yaptığı açıklamada, köyde evlerine yol olmadığını belirterek, şunları anlattı: "Patika bir yolumuz var, çok tehlikeli. Annem maalesef araba yolundan 600 metrelik yolu sırtında taşımak zorunda kalıyor. Hiçbir şekilde de sırtında da duramıyorum. Ayaklarımı havaya kaldıramıyorum. İkimiz de kafa aşağı düşme tehlikesi yaşıyoruz. Annemin kalp, tansiyon hastalığı ve kilosu var. Beni taşırken birkaç kez durup dinlenmek zorunda kalıyor. Bastonumu arkadan bana destek tutmaya çalışıyor. Vicdanen rahatsız oluyorum. Çok kötü bir durum. Her konuda bana yardımcı olmaya çalışıyor. Kimseye muhtaç olmadan kendi evime gidebileyim."

"KALİTELİ OKSİJENİN OLDUĞU YERİN İYİ GELECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Meraloğlu, hastalığının ilerlediğini aktararak, "Köy ve yayla havası bana iyi geliyor. Kaliteli oksijenin olduğu yerin iyi geleceğini söylediler. Yaylada ve köyde benim ağrılarım yok denecek kadar az. İstanbul'da iken yeşil reçete ile ağrı kesici kullanıyordum. Buranın havası bana çok iyi geliyor. Uzun süre burada yaşamayı düşünüyorum" dedi.

Yolun yapılması için girişimlerde bulunduğunu dile getiren Meraloğlu, bu konu gündeme geldikten sonra Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın devreye girdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "İkizdere Kaymakamımız köye görüşmeye geldi. Yol sorunu çözülene kadar bana ilçe merkezinde kiralık ev teklifinde bulundular. Ben bu teklif için kendilerine teşekkür ettim ama kabul etmedim. Çünkü ilçe merkezi nemli bir hava ve benim hastalığıma iyi gelmiyor. Hem de köyde yaşayan başka engelli insanlar da var. Vicdanen benim gidip o eve oturmam hoş olmaz diye düşündüm. Valimiz de konuyla yakından ilgileniyor. Yolu yapacakları söylediler. İnşallah sevindirici haber alırız ve evime rahatlıkla gidebilirim."

"KOMŞULARIMIZIN DA DUYARLI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Anne Gülseren Baş da, şöyle konuştu: "Bizim sorunumuz yol. Benim çocuğumun eve gidip gelmesini istiyorum. Evimin içinde çoluk çocuğumla mutlu olmak istiyorum. Allah hiç kimseyi çocuğu ve bedeniyle sınav etmesin. Yol için büyüklerimizden yardım istiyoruz. Komşularımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Bize herkes kapılarını açsın. Bugün bizim başımıza geldi yarın da aynı yaşadığımız şeyler onların da başına gelebilir. Bu hastalık Allah'tan gelen bir şey. Herkesi sınav ediyor."

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