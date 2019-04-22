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Geçtiğimiz gün Sivas'ta yaklaşık 10.000 kişiye konser veren başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşiyle birlikte alışverişe çıkan başarılı şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ceceli, önümüzdeki günlerde de Anadolu'da konserlerine devam edeceğini söyledi. Ramazan ayı boyunca konserlerine devam edeceğini ifade eden Ceceli, "Ramazan sonrasında da yurt dışı turnemiz olacak" açıklamasında bulundu.