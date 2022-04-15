Nane Yağının Bilinmeyen Faydaları! Nane Yağı Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Nane yağının faydaları 0:00 / 0:00

Nane Yağının Faydaları

Sayısız faydası bulunan nane yağının öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Sindirim sistemi için çok faydalı olan nane yağı bağırsak sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Migren, baş, karın ve mide ağrıları nane yağı sayesinde geçer.

Nane yağı yüksek ateşi düşürür.

Kokusu keskin olduğundan sinüsleri açarak nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.

Nane Yağı Ne İşe Yarar?

Nane yağı oldukça işlevli bir yağıdır. Nane yağının ne işe yaradığını merak edenler için sıraladık;

Nane yağı yüksek ateşin düşürülmesine yarar.

Tıkanan genzi açar ve nefesi rahatlatır.

Kaslardaki ve karındaki ağrılara iyi gelir.

Nane yağı kan dolaşımına olumlu bir etkide bulunduğu için baş ağrısı ve migrenin kolaylıkla geçmesine yardımcı olur.

Nane yağı tıkalı sinüsleri açar.

Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların rahat geçirilmesine faydalıdır.

Nane yağı iştah kontrolüne yardımcı olduğundan kilo verdirir.

Nane yağı sayesinde ağız kokuları giderilir.

Hazmı kolaylaştıran nane yağı sindirim sistemini de rahatlatır.

Nane yağı mide dostu olduğu için mide bulantıları için de kullanılabilir.

Nane Yağı Nasıl Kullanılır?

Nane yağı kullanım amacına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin midesi ve karnı ağrıyan kişiler bir bardak suya nane yağını damlatarak kullanabilirler. Böylece nane yağının direkt mideye gitmesi sağlanır ve aynı zamanda bağırsaklara da ulaşarak hem mide hem de bağırsak sistemine iyi gelir. Ayrıca migren, kas ve baş ağrısı olan kimseler nane yağını ağrı bölgesine sürüp masaj yaparak uygulayabilirler.

Nane Yağı Neye İyi Gelir?

Nane yağı pek çok şeye iyi gelir. Sizler için nane yağı neye iyi gelir başlığı altında bunları sıraladık;

Nane yağı iştahın kontrol edilmesini sağladığı için kilo kontrolüne iyi gelir.

Özellikle kokusu beğenilen ve kötü kokulara iyi gelen nane yağı ağız kokularının önlenmesinde de kullanılabilir.

Mideye iyi gelen nane yağı mide bulantısı ve karın ağrılarına karşı birebirdir.

Nemlendirme özelliği olduğu için nane yağı çatlayan dudaklara da iyi gelir.

Mevsim geçişlerinde ve soğuk mevsimlerde herkesin kâbusu olan nezle, soğuk algınlığı ve griple beraber oluşan geniz, sinüs ve burun rahatsızlıklarını gidermek için de nane yağı kullanılır.

Nane yağı güneş yanıklarına da iyi gelir ve tedavi eder.

Bağışıklığı kuvvetlendiren nane yağı akne ve sivilcelerin yok edilmesinde de işe yarar.

Ciltte ve burundaki kaşıntılara nane yağı iyi gelir.

Nane Yağı Zararları

İşte nane yağının fazla tüketildiğini oluşabilen zararları;

Nane yağı bazı kimselerde sindirim sorunlarına neden olabilir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Kullanım miktarına göre baş ağrısı ve dönmesine sebep olabilir.

Bebek ve çocuklarda kullanılması solunum problemlerine neden olabileceği için tavsiye edilmez.

Bazı ilaçlarla olumsuz etkileşimi olabilir.

Doz aşımı nöbet geçirilmesine neden olabilir.

Nane Yağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu özellikle nane yağının baş ağrıları, kas ve sırt ağrılarını geçiren mucizevi etkilerinin üzerinde durmuştur. Saraçoğlu nane yağının kan dolaşımına iyi geldiğini de belirtmiştir. Ayrıca bakteri, mantar ve viral enfeksiyonlara karşı nane yağıyla bağışıklık kuvvetlendirilebilir.

Nane Yağı Sinüzite İyi Gelir Mi?

Sinüsleri açma konusunda olumlu etkileri bilinen nane yağının sinüs tıkanıklığı sonucunda oluşan sinüzit hastalığını da iyileştirmesi mümkündür.