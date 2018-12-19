NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü

Merkezi ABD'nin Houston eyaletinin Texas kentinde olan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2000 yılından beri her uzay görevi için posterler hazırlıyor. Görevlerin tanıtımları için kullanılan posterler NASA çalışanlarının aslında ne kadar esprili olduklarını ortaya koyuyor