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NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü

19.12.2018 - 11:53 | Güncelleme:

Merkezi ABD'nin Houston eyaletinin Texas kentinde olan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2000 yılından beri her uzay görevi için posterler hazırlıyor. Görevlerin tanıtımları için kullanılan posterler NASA çalışanlarının aslında ne kadar esprili olduklarını ortaya koyuyor

  • 1 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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    1958 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulan NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) çıktığı görevlerle evrene ışık tutuyor.

     

  • 2 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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    Peki NASA çalışanları, uzay görevlerini nasıl duyuruyor? Bu sorunun yanıtı oldukça şaşırtıcı aslında. 

  • 3 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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    Çünkü NASA, 2000 yılından beri her uzay görevi için filmlerde olduğu gibi posterler hazırlıyor.

  • 4 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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     İşte film posterlerinden ilham alınarak hazırlanan NASA görevi afişleri! 

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  • 33 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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  • 34 NASA'nın uzay görevleri için hazırladığı posterler güldürdü
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