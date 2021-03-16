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Ne zaman kendi kendine meme muayenesi?

Memede ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu kanser olmayan, iyi huylu kitlelerdir. Kadının yaşına göre değişmekle beraber bu oran yüzde 10 ila yüzde 20 arasındadır. Ancak meme kanserine yakalanan hastaların neredeyse yüzde 70'ine yakın kısmında görülen ilk belirti, ele gelen kitleler... Genel Cerrahi-Meme-Tiroid ve Onkolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Güneş yazdı

Ne zaman kendi kendine meme muayenesi?
Kendi kendine meme muayenesine ne zaman başlanmalı?
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Meme cerrahisi son yıllarda oldukça gelişmiş olup, artık neredeyse kanser teşhisi konulan tüm memelerde 'Meme Koruyucu Cerrahi' uygulanmakta, sadece kitleye yönelik cerrahi yapılmakta veya meme dokusunun büyük kısmı yerinde bırakılmaktadır. Gelişen cerrahi, onkoloji ve aynı seansta yapılan estetik cerrahiler mükemmele yakın sonuçlar doğurduğundan, artık kadınlarımız meme kaybından korkmamalılar.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ ERKEN TEŞHİSTE ÖNEMLİ FAKTÖR

Meme kanseri erken tanıyla tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Ancak kadınlarımızın ayda bir yapacakları, 'kendi kendine meme muayenesi' erken teşhisin en önemli ayağını oluşturacağı unutulmamalıdır. Belli aralıklarla memelerini kontrol etmeleri, meme kanserini ileri aşamalara ulaşmadan fark etmenin ve kolay tedaviye başlangıcın ilk adımını oluşturmaktadır.

MEME MUAYENESİ NE SIKLIKLA YAPILMALI?

Her kadın kendini ayda bir kez muayene etmeli. Bu muayene, adet başlangıcından 5-7 gün sonra yani hormon etkisinin en az olduğu dönemde yapılmalı. Kendini düzenli olarak muayene eden her kadın belli bir süre sonra kendi meme dokusunu tanımaktadır ve böylece meme dokusunda meydana gelen değişikliği hemen fark edecektir.

Özellikle memede veya koltukaltında kitle ele gelmesi, memenin boyutunda veya şeklinde değişiklik olması, meme başından akıntı gelmesi ve özellikle bu akıntının kanlı olması, memede veya meme başı derisinde renk değişikliği olması, portakal kabuğu görüntüsü önemlidir

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Muayeneye önce ayna karşısında başlanır. önce memelerin simetrik olup olmadığına bakılır. Bu sırada her iki el bele konur. Görsel olarak meme derisinde ve meme başında herhangi bir çöküntü veya renk değişikliği olup olmadığına bakılır.

Daha sonra muayene edilecek meme tarafındaki el başın arkasına götürülür ve diğer elin 2-3 parmak ucu ile o taraf meme muayenesi gerçekleştirilir. Meme başı çevresinden başlayarak ve meme dokusuna hafifçe bastırarak saat yönünde halkasal hareketler ile herhangi bir duyarlılık veya kitle olup olmadığı kontrol edilir. Tüm meme muayene edildikten sonra koltukaltına bakılır. Aynı işlem diğer memeye de uygulanır.


Memeleriyle ilgili hiçbir şikayeti olmasa da her kadının 20-40 yaş arası 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise yılda bir kez klinik meme muayenesi için bir genel cerraha muayene olması gerekiyor.

Görüntüleme yöntemleri: Meme görüntülemesi, meme kanserini mümkün olan en erken evrede saptamayı amaçlıyor. Teknolojik gelişmelere ve özellikle tarama mamografisinin yaygın olarak kullanımına paralel olarak, elle hissedilmediği halde görüntüleme yöntemleri ile saptanabilen meme kanseri olgularında belirgin artış görülüyor.

Ve unutulmamalıdır ki, umutsuzluk kaybetmenin ilk basamağıdır. Ve yine unutmamalıdır ki, açmaz denen çiçekler gonca verir, gün gelir gül açar, gün gelir ansızın karşında belirir sevdiğin her ne ise... Yeter ki vazgeçmeyin sevgili okurlar.

Lütfen maske, mesafe ve hijyene azami dikkat edin. Ve yine unutmayın ki elbette geçecek bu günler.

Sağlıkla kalın.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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