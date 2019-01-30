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6 yıldır evli olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'dan kötü haber... 2. Sayfa'nın haberine göre, evliliklerinde sorun yaşayan çift, boşanma kararı aldı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir, "Kesinlikle üçüncü şahıslar yok. Evliliği kurtarmak için mücadele edildi ancak mümkün olmadı. Anlaşmalı boşanma sağlanamadı, çekişmeli bir boşanma süreci yaşanıyor bu yüzden" ifadelerini kullandı.