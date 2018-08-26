Çoklu organ yetmezliği olan 31 yaşındaki otizmli adam hayatını kaybetti. Havadaki nemi toplayan nem alma makinesinin içindeki 300 ml sıvıyı yutan Güney Koreli adamın organları iflas etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre; doktorlar, bunun bir intihar eylemi olabileceğini düşünüyor. İsmi açıklanmayan Güney Koreli adam, evindeki nem gidericinin içeriğini içti. Sıvının içindeki kalsiyum klorür talihsiz adamın organlarının iflas etmesine sebep oldu.

DİYALİZE GİRDİ, 5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bulantı ve kusma şikayetleri için tıbbi yardım almak isteyen adamın, kimyasalı içtikten 20 dakika sonra yardım istediği ortaya çıktı.

Otizmli hasta, Nowon Eulji Tıp Merkezine kaldırıldı. Dr. Heebum Yang'ın liderliğindeki sağlık ekibi, vücuttan kimyasalı temizlemek için diyalizin çok önemli olduğunu söyledi. Ancak maalesef hayat kurtaran bu tedaviye başlamak için gerekli ekipmanları yoktu. Hasta, yakınlardaki bir hastaneye transfer edildi. Hasta, hastaneye ulaşır ulaşmaz diyalize başlandı. Ancak, doktorlar hastanın durumunun iyiye gitmediğini açıkladı. Hastaneye yatışının beşinci gününde de çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

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