Öksürük genellikle sigara kullanımı, sıvı yetersizliği, kuru hava ve mikrop kapılması gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Öksürüğün temelinde soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen maddelerin dışarı atılması işlemidir. Vücudumuzun gırtlağa baskı yaparak istenmeyen maddelerin dışa vurulması istemi ile ilgilidir.



Kuru öksürüğe baş edebilmek için en önemli yöntem ise bol sıvı tüketimidir. Sıvı alışı ile birlikte sigara kullanımına ara vermek iyileşmesi için önemli bir ol oynar. Bulunduğunuz mekanların sürekli havalandırılması ise iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.



Öksürüğü kesmek için bazı şifalı bitkilerden de faydalanabilir kısa sürede bu hastalıktan kurtulabilirsiniz.

Genel olarak sıcak tüketilen sıvı maddeler boğazı yumuşattığı için özelliklede kuru öksürüğe çok iyi gelir. Çaylarda bulunan vitamin ve mineraller hastalık nedeniyle oluşan öksürüğün dışında ağrı, burun akıntısı ve hapşırmaya da iyi gelecektir. Eğer uzun zamandır öksürüyorsanız bu bir hastalık olmayıp, çeşitli hastalıkların belirtileridir. Herhangi bir tıbbı hastalığa bağlı olmayan uzun süreli öksürüklerde bazı bitkisel tedaviler uygulanabilir. Nane, zencefil, meyankökü, okaliptüs ve ıhlamur çayları ve şurupları bunlardan bir kaçı arasında yer alır.



Nane Çayı: Soğuk algınlığı tedavisinde ve öksürüğe karşı etkin bir bitkisel çaylardan biridir. Dilerseniz etkisini artırmak için naneyle eşit miktarda olmak şartıyla civanperçemi ekleyebilirsiniz. Tadını beğenmeyenler için ise bal ekleyerek daha kolay içilebilir bir çay halini alır.

Adaçayı: Büyük bir antioksidan olan adaçayı kuru öksürük tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Çayı demledikten sonra ılıtma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Gargara yaparak boğaz ağrılarınıza da iyi gelmektedir.



Zencefil Çayı: Grip ve nezleden dolayı yaşanan öksürmelerde kullanılabilir. 2-3 santim zencefil parçasını rendeleyerek bir bardak suya atıldıktan sonra 10 ile 15 dakika arasında demletilmesi gerekmektedir. Yemeklerden sonra günde 3 bardak tüketilebilir.



Karışık Çay: Elma kabuğu ve çekirdeği, Bir elmanın kabuğunu soyduktan sonra, bir kaç da çekirdeğini koyun, ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu. Bir dilim de limon.

Badem: Geleneksel tedavi yöntemlerinde bademin de bronşlar üzerinde olumlu etkisi olduğu biliniyor. 1-2 tatlı kaşığı çekilmiş bademi bir bardak portakal suyuna ekleyip karıştırdıktan sonra içebilirsiniz.

Karabiber ve Bal: Geleneksel Çin tıbbında da kullanılan karabiber dolaşımı harekete geçiriyor ve balgamı temizlemeye yardımcı oluyor; bal ise doğal bir öksürük giderici ve antibiyotik görevi üstleniyor. İkisinin karışımından kuru öksürüğe olmasa da balgamlı öksürüğe iyi geldiği bilinen bir çay yapmak mümkün; bir fincana 1 çay kaşığı taze çekilmiş kara biber ve 2 yemek kaşığı bal koyun, üzerine kaynar su ilave edin ve ağzı kapalı olarak 15 dakika demlendirin. Süzdükten sonra ihtiyaç duydukça yudumlayabilirsiniz.



Çayların yanı sıra alternatif olarak aşağıdaki yöntemleri de kullanabilirsiniz.



- 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırılarak yenir. Bu işlemden sonra süt içilmesi ise boğazı rahatlatacaktır.

- Ihlamur ile ayva yaprağı kaynatılarak içilir.

- 2 tatlı kaşığı dut pekmezine göz kararı karabiber dökerek günde bir kaşık tüketilmesi halinde boğazlarınızın rahatladığını hissedeceksiniz.

- Elma kabukları, ıhlamur, ayva, tarçın, zencefil ve limon kaynatılarak içilir.

- Bir miktar kekiği suya ilave edip kaynatıldıktan sonra içine bir miktar bal koyularak, suyun ılımasını bekleyerek içilebilir.



Bu tarz bitkisel yöntemler ile öksürükten kısa bir süre içinde kurtulabilirsiniz.