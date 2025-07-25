"Orman yangınları sırasında ortaya çıkan gazlar ve tozlar insan sağlığı açısından ciddi riskler taşır"

Özlü, özellikle karbonmonoksit, karbondioksit, metan, aldehitler ve diğer zararlı gazlar yoğun şekilde solunduğunda zehirlenmelere ve ölümlere yol açabileceğini ifade ederek sadece gazlar değil, havada dolaşan duman ve toz partikülleri de ciddi bir risk taşıdığını kaydetti.

"SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ RİSKLER TAŞIR"

"Yangın bölgelerindekiler koruyucu maske kullanmalı ya da rüzgârın yönüne göre pozisyon alınarak alevlere müdahale edilmelidir" diyen Özlü, "Yangın alanında veya yakın çevresinde bulunan ve yangına müdahale eden kişilerin son derece dikkatli olması gerekir. Çünkü yanma sırasında ortaya çıkan gazlar ve tozlar insan sağlığı açısından ciddi riskler taşır. Özellikle karbonmonoksit, karbondioksit, metan, aldehitler ve diğer zararlı gazlar yoğun şekilde solunduğunda zehirlenmelere ve ölümlere yol açabilir. Bu nedenle ya koruyucu maske kullanılmalı ya da rüzgârın yönüne göre pozisyon alınarak müdahale edilmelidir. Aksi takdirde, ne yazık ki çok üzücü sonuçlar yaşanabilir.

Gazların yanı sıra, havada dolaşan çok sayıda partikül madde de bulunur. Bu duman ve toz partikülleri, yangın alanının dışına taşarak rüzgârla birlikte çevredeki yerleşim alanlarına ulaşabilir ve bir süre orada kalabilir. Bu maddelerin solunması, özellikle astım, KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olan bireylerde nefes darlığına, hastalığın alevlenmesine ve acil sağlık başvurularına neden olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlara, tahrişe ve iritasyonlara yol açabilir. Sadece akciğerlerde değil, burun, göz, ağız, mukoza ve ciltte de tahribatlara yol açabilir. Bu nedenle, yoğun duman ve partiküllerin bulunduğu ortamlarda mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, kapı ve pencereleri kapalı tutmak ve evde kalmak sağlık açısından önemlidir. Sağlıklı bireylerin de dikkatli olması faydalıdır. Bu zararlı etkiler sadece insanları değil; bitkileri, eşyaları ve çevreyi de olumsuz etkileyebilir. Partiküller uzun süre havada asılı kalabilir ve zamanla uzayan risklere neden olabilir diye konuştu.