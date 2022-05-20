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Özlem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt hastalığı neydi?

Türk basınını üzen haber Özlem Sarıkaya'dan geldi. 39 yaşındaki ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren başarılı sunucu bir dönem Habertürk TV'de de spikerlik yapmıştı. Peki, Özlem Sarıkaya kimdir, nereli ve neden öldü? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

  • 01
    Özlem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt kiminle evliydi ve kanser miydi?

    Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'nın vefat haberi sonrasında Sarıkaya'nın hastalığı neydi? sorusu gündeme geldi. 1983 doğumlu başarılı spiker için birçok isim başsağlığı mesajı yayınladı. Kariyerine Habertürk TV’de başladıktan sonra NTV'ye transfer olan Sarıkaya uzun süredir zorlu bir hastalık ile mücadele ediyordu.
  • 02
    Özlem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt kiminle evliydi ve kanser miydi?

    ÖZLEM SARIKAYA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu ödülünü alan Özlem Sarıkaya dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. 2013 yılında anne olan 39 yaşındaki ünlü spiker meme kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.
  • 03
    Özlem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt kiminle evliydi ve kanser miydi?

    ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?

    Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
  • 04
    Özlem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? Özlem Sarıkaya Yurt kiminle evliydi ve kanser miydi?

    İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var. kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi.

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