Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'nın vefat haberi sonrasında Sarıkaya'nın hastalığı neydi? sorusu gündeme geldi. 1983 doğumlu başarılı spiker için birçok isim başsağlığı mesajı yayınladı. Kariyerine Habertürk TV’de başladıktan sonra NTV'ye transfer olan Sarıkaya uzun süredir zorlu bir hastalık ile mücadele ediyordu.