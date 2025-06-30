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        Haberler Sağlık Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat! | Sağlık Haberleri

        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!

        Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin, çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış bozukluklarına yol açabildiğini söyleyen Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Çocuğunuzun en sevdiği o rengarenk dondurma, düşündüğünüzden daha fazlasını içeriyor olabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:32
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        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
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        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, hazır dondurmaların içindeki koruyucular ve yapay tatlandırıcıların çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen sorunlara neden olabildiğini belirtti

        KATKI MADDELERİ VE KORUYUCULARA DİKKAT!

        Market ve bakkallarda satılan hazır dondurmaların raf ömrünü uzatmak ve kıvamını artırmak amacıyla birçok katkı maddesi içerdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akgün, “Bu ürünlerde kullanılan koruyucular ve yapay tatlandırıcılar çocuklarda dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluklarına sebep olabilir. Ayrıca alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu yönde sonuçlar ortaya koymuştur. Hazır dondurmalarda süt yerine süt tozu ve doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor. Yine doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor ve kıvam arttırıcı maddeler de ekleniyor. Bunlar çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor” diye konuştu.

        "GÜVENİLİR ÜRETİCİLERİN DONDURMALARINI TERCİH EDİN"

        Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akgün, “Benim önerim, katkı maddesi içermeyen, güvenilir üreticilerin ürettiği dondurmaların tercih edilmesi yönünde. Bu tür dondurmalarda günlük süt ve doğal şeker kullanılır, koruyucu ve kıvam artırıcı maddeler bulunmaz. Lezzet açısından da çok daha iyi oluyor. İmkânı olan aileler evde de doğal malzemelerle dondurma yapabilir. Hazır dondurmalardaki katkı maddelerinin etkileri kümülatif yani birikici olabilir. Çocuklar neredeyse her gün hazır dondurma tüketebiliyor. Bu da uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ailelerin bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri çok önemli” diye konuştu.

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