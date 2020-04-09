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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Çalışmalarda gelinen son noktayı açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan için sözleştik" dedi. Ovalı, "Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" diye konuştu

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Çalışmalarda gelinen son noktayı açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan için sözleştik" dedi. 

Dünya genelinde koronavirüse karşı etkili ilaç çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Ovalı da aşı çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına onay verdiği Ovalı, yerli aşı geliştirmek için ekibiyle beraber 45 gün sürecek karantinaya girmişti. 

Prof. Dr. Ovalı'nın, mayıs ayının ortalarında aşının klinik çalışmalara hazır hale gelmesi bekleniyor. Ovalı, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. 23 Nisan için sözleştik” dedi. 

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Medyada Covid-19'un ilacını bulduk gibi paylaşımlar görüyorum. Bu doğru değil. Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" diye konuştu.

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