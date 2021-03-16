Bir doktorumuz daha koronaya yenik düştü!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybetti.
İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, geçtiğimiz yıl HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu’nun konuğu olmuştu.
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