Sağlık Bakanlığından 'transit gemi sağlık resmi' düzenlemesi

Sağlık Bakanlığınca uluslararası giriş noktaları, havaalanı, hudut kapıları ve gemilere ilişkin yönetmeliklerin mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemelerle söz konusu yönetmelikler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş ve dönüşüm sürecine yönelik işleyişle uyumlu hale getirildi.

Ayrıca "Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Türk boğazlarını transit geçeceğini beyan ederek transit gemi sağlık resmi ödeyen gemilerin limanlardaki demirleme süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, daha önce transit gemiler için demirleme süresinin 48 saat olarak belirlendiği madde, "Türk boğazlarını transit geçeceğini beyan ederek transit gemi sağlık resmi ödeyen gemi; Türk boğazlarında bir limana gelirse veya yabancı bir limana gitmeksizin Türk boğazları dışında bir Türk limanına veya zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul veya Çanakkale liman sahası içinde demirleyip 168 saatten fazla süre kalır, yük ve yolcu indirip bindirirse, transit niteliği bozulur. Transit niteliği bozulan bu geminin, ödediği transit gemi sağlık resmi, serbest gemi sağlık resmine tamamlanır." şeklinde değiştirildi.