Sağlık çalışanları hakkını istiyor

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye ve can almaya devam ediyor. Henüz etkin bir aşısı ve ilacı bulunamayan koronavirüs, mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarını da hayattan koparmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs bu güne dek yüzlerce sağlık çalışanının ve doktorun hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Aylardır ciddi bir yoğunlukla çalışan sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyor. Haklarını talep eden sağlık çalışanları için Change.org’da da "Covid-19'a karşı savaşan tüm sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlensin" kampanyası başlatıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE İSTİYOR?

Covid-19'a karşı savaşan tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının yasa çıkarılarak acilen yeniden düzenlenmesini talep eden sağlık çalışanlarının ilk isteği ise koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi. Diğer talepleri ise şöyle; "Hastalık durumlarında hak artırıcı düzenleme yapılsın. (Örneğin; Covid-19'dan raporlu oldukları süre bordrolarından düşülmesin),ölüm durumunda süre ve yaş sebebiyle henüz kazanılmamış tüm emeklilik hakları en yüksek katsayıdan verilsin. Daha önce ölenler (sağlık çalışanları) çıkarılacak yasaya dahil edilsin."

Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Sinan Adıyaman

RAPORLU OLAN AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞLARINDA YAPILAN KESİNTİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin ele alındığı görüşmede; salgının seyri, bazı illerdeki vaka artışları, sağlık personelinin çalışma koşulları, teşhis ve tedavi süreçleri değerlendirildi.

AA'daki bilgilere göre; Prof. Dr. Adıyaman, Bakan Koca ile görüşmelerinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin raporlu olduklarında maaşlarında yapılan kesintiye ilişkin durumun en kısa zamanda halledileceğini öğrendiklerini belirtti.

Prof. Dr. Adıyaman, "Aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin rapor aldıkları zaman maaşlarında kesinti oluyordu. Yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Bu çok sevindirici bir haber. Ayrıca Covid-19 ile mücadele eden uzmanlar, asistanlar, aile hekimleri ve diğer hekimlerin ücretleriyle ilgili 1 Ağustos itibarıyla bir düzenleme yapıldığını öğrendik" dedi.

KORONAVİRÜS MESLEK HASTALIĞI SAYILACAK MI?

TTB Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap ise "Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kategorisinde değerlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini iletti" diyerek, sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Bakan Koca'ya sağlık çalışanlarının, kişisel koruyucu malzeme ve moral desteği ile çalışma saatlerinin düzenlenmesi yönündeki gereksinimlerini de ilettiklerini söyleyen Prof. Dr. Azap, "Sayın Bakan, kişisel koruyucu malzeme temini konusunda sıkıntı yaşanmayacağına ilişkin ve bu konuda hazırlık yürüttüklerini, grip aşısının geçen yıllardan 4-5 kat daha fazla temin edileceğini, pnömokok (zatürre) aşısının da temin edildiğini ve önümüzdeki günlerde tekrar kullanıma gireceğini ifade etti" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 37 DOKTOR, 73 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Adıyaman, Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybeden doktor sayısının 37, sağlık çalışanları sayısının 73 olduğunu aktardı.