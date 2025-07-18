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        Sağlık Hak-Sen'den doğum yardımı müjdesi

        Sağlık Hak-Sen Genel Başkanı Murat Özekinci, doğum yapan kadın üyeye veya eşi doğum yapan erkek üyeye; 2 bin TL, her iki eş de Sağlık Hak-Sen üyesi ise, 3 bin TL 'Doğum Yardımı Ödemesi' yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:29
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        Sağlık Hak-Sen'den doğum yardımı müjdesi
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        Sağlık Hak-Sen Genel Başkanı Murat Özekinci, hayata geçirilen yeni proje “Doğum Yardımı Müjdesi” hakkında açıklamalarda bulundu.

        Özekinci, sendika üyelerine yönelik doğum yardımı desteğini konu alan projenin ayrıntılarıyla ilgili şunları söyledi: "Doğum yapan kadın üyeye veya eşi doğum yapan erkek üyeye; 2 bin TL, her iki eş de Sağlık Hak-Sen üyesi ise, 3 bin TL 'Doğum Yardımı Ödemesi' yapılacak.

        Ödemeler doğumu takiben 1 ay sonra yapılacak olup; kişinin ödeme tarihi itibarıyla en az 6 aylık Sağlık Hak-Sen üyeliğinin bulunması şartı aranacak."

        "MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Özekinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğum gibi özel bir süreçte üyelerimizin mutluluğuna ortak olmak, sendikamızın temel hedeflerinden biridir. Her bir üyemizin sevinci bizim sevincimizdir. Bu yardımlar sadece maddi destek değil, aynı zamanda sendikal dayanışmanın ve büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir.

        Sağlık emekçisinin hem sahada hem de hayatta güçlü olabilmesi için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.”

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