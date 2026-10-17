Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum.

Birazdan İstanbul Üniversitemizin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan binaları için kurdeleleri keseceğiz. Bu eserlerin tamamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, üniversitemizi tebrik ediyor; işçi, memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum.

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Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin temsilcileriyiz. Tabiplik asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen şahsiyet olarak telakki edilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Bu fakülte cihan devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan birisidir. Sultan Fatih'in emriyle kurulan Fatih Darüşşifasında tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. 4 asır sonra 1827'de 2. Mahmut tarafından inşa ettirilen Tophane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada vücut bulmuştur.

Bu tarihsel akışı şunun için vurguluyorum. Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ecdat, bu anlayışımızı kurumlara da yansıtmıştır. Kızılay'ımızın, Yeşilay'ımızın Milli Mücadele yıllarında ortaya koyduğu seferberlik ruhu bu kurumlarda vücut bulmuştur.

200'ÜNCÜ YILINI TEBRİK EDİYORUM

Önümüzdeki sene 200'üncü yılını kutlayacak olan İstanbul Tıp Fakültesi mensuplarını tebrik ediyorum.

İstanbul Tıp Fakültesi gerek eğitim, araştırma faaliyetleriyle gerekse nitelikli sağlık hizmetleriyle başarısını sürdürüyor. Fakültemiz sağlık alanında önemli işlere imza atıyor. Bu kapasiteyi daha da yükseltmiş oluyoruz.

ÇAPA VE ESENYURT YERLEŞKELERİ

Açılışını gerçekleştireceğimiz Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi 44 bin metrekareye inşa edildi. 39 yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. 56 poliklinik, 3 EKG, 41 kişilik günü birlik tedavi ünitesine sahip. Hastanemiz güçlü bir eğitim altyapısı sunuyor. Deprem izolatörleriyle donatılan hastanemizde poliklinik hizmetlerine başladı. Kardiyoloji, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları bölümleri de hizmet sunacak.

Esenyurt Yerleşkesi'nde ise 200 hasta yatağı, 50 yenidoğan bakım yatağı bulunuyor. 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları ve kompleks ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Her iki hastanemiz de bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

İki eserimizin de temellerini atıyoruz. Çapa Yerleşkesi'nde 7 katlı ortopedi ile cerrahi-2 hastanesi bittiğinde 7'si yoğun bakım olmak üzere 113 yatakla hizmet verecek. 6 poliklinik, 3 röntgen, 38 araçlık kapalı otopark yer alıyor.

24 YILDA TABLOYU TAM TERSİNE ÇEVİRDİK

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanların sağlık hizmeti alamadığı, sosyal güvenlik sisteminin çalışmadığı, memurun ayrı işçinin ayrı hastanesinin olduğu dönemlerimiz oldu. Ambulansa erişimin lüks olduğu, bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların ve cenazelerin rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yılda attığımız adımlarla sağlıktaki bu tabloyu tam tersine çevirmeyi başardık.

İstanbul'un sağlık altyapısını yeniden baştan inşa ettik. 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisini hizmete açtık. 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaştık. 8 binden fazla yoğun bakım yatağıyla ve farklı alanlardaki özellikli tedavi merkezlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında toplam tutar 350 milyar lirayı bulacak.

38 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim önceliğimiz olmuştur. Yeni bir adım daha atıyor, 2026 bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma müjdesini veriyorum. Sağlık Bakanlığımız takvimi ve detayları açıklayacaktır."