Meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için koştular

Hekimler, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen Bosphorun Quartes Marathon Bebek'te bir araya gelerek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kuruçeşme-Bebek parkurunda gerçekleştirilen 10,5 kilometrelik koşu kapsamında düzenlenen etkinlikte hekimler, kendi kendine meme muayenesi, düzenli doktor kontrolleri ve hekim önerisi doğrultusunda mamografi taramalarının önemini anlattı.

‘MAMOGRAFİYLE KİTLEYİ 2 YIL ÖNCESİNDE TESPİT EDEBİLİRSİNİZ’

Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Doğan, “Meme kanserini ne kadar erken teşhis ederseniz, tedaviler de o kadar başarılı oluyor. Siz eğer meme kanserini daha elle palpe etmeden, yani elinize gelmeden tespit ederseniz, o zaman hastalığın, tedavi başarısı çok daha yüksek oluyor. Tamamen hastalıktan kurtulma şansı ise neredeyse yüzde 99- 100'lere varıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Biz şunu biliyoruz; elinize gelmeden bir kitleyi, 2 yıl öncesinde mamografiyle tespit edebilirsiniz. Mamografiyle tespit ettiğimizde o erken evrede basit bir cerrahi operasyonla memedeki kitleyi neredeyse hiçbir şeklini bozmadan ortadan kaldırabiliyorsunuz. Sonra patoloji sonuçlarına bakıyoruz. Bazı genetik testler gerekebilir, onları yaptırıyoruz. Bazı reseptör durumlarına bakmak gerekiyor. Onlara bakıp ondan sonra tetkik bir tedavi gerekiyor mu gerekmiyor mu onu belirliyoruz” diye konuştu.

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‘KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ ÇOK ÖNEMLİ’

Prof. Dr. Doğan, “Yani meme kanserini ne kadar erken tespit ederseniz, o kadar tedavi başarısı elde ediyorsunuz. Onun için kontrollerimizi mutlaka yaptırıyoruz. Mamografimizi 40 yaşından itibaren çektiriyoruz. Mümkünse senelik, mümkün değilse 2 senelik, 2 senede bir. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın Kanser Erken Tanı ve Teşhis Merkezleri var, KETEM oralarda da 50 yaşından itibaren mamografi ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor. Kendi kendine meme muayenesi çok önemli. Bazı çalışmalarda sanki etkisi yokmuş gibi anlaşılsa da aslında hastalarımızın çoğunda şunu gördük; herkes kendisi fark edip doktora gidip ardından tetkiklerini yaptırıp tanısını koyuyor. Onun için bence kendi kendine meme muayenesi çok önemli. Aslında kendi fizyolojimizi tanımamız çok önemli. Bunun için de kendi kendine meme muayenesi de çok önemli bana göre. Aslında bu iletişim çağında çok önemli bir şey elde ettik. Biz her şeyin internet ortamında rahatlıkla görsellerini bulabiliyoruz. Ayrıca hekimlerimize de gelip rahatlıkla sorabilirler. Meme muayenesi, kendi kendine meme muayenesi konusunda biz de onların nasıl yapması gerektiğini eğitimlerini verebiliriz” ifadelerini kullandı.

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‘20'Lİ YAŞLARIN BAŞLARINDAN İTİBAREN KONTROLLERİN YAPILMASI GEREKİYOR’

Genetik faktörün oldukça önemli olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Doğan, “Ayrıca genellikle 40 yaşından sonra senelik kimi yerlerde 6 ayda bir hekim muayenesi de öneriliyor. Bence dikkat edilmesi gereken başka bir şey de var. Ailemizde buna yatkınlık var mı? Yani annemizde var mı, babaannemizde var mı, nenemizde var mı, dedemizde var mı erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor, teyzemizde var mı, halamızda var mı, kuzenlerimizde var mı? Bazı ailelerde genetik yükümlülükler fazla olabiliyor. Bu tür durumlarda zaten genetik araştırmaları yapılıp belki de kontrollerin, mamografilerin, gerektiğinde meme MR'larının erken yaşlarda 20'li yaşların başlarından itibaren yapılması gerekebiliyor” dedi.

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‘MEMEDE ELE GELEN KİTLE ÖNEMLİ’

Prof. Dr. Doğan, “Peki meme kanserinin kendi belirtileri var mı? Çok basit. Memede ele gelen bir kitle önemli. Memenin derisinde portakal kabuğu şeklinde çekilme olması, meme başından akıntı gelmesi gibi şekil bozuklukları, palpasyon kusurları, sertlikler, düzensizlikler, ağrı olması, koltuk altınızda elinize gelen bir kitle olması. Sadece meme değil, meme aynı zamanda koltuk altına kadar uzanan bir anatomik yapıya sahip ve koltuk altı bölgesinde de lenf nodları var. Meme kanserleri bazen oralarda da belirti verebilirler” diye konuştu.

'HASTALIKTAN TAMAMEN KURTULMA İMKANI OLABİLİYOR'

Meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla bu koşuyu gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, “Bu bugün Bosphorun Quarter Maratonu'nda koşuyoruz. Yani bu koşu bir farkındalığı yaratmak için yaptığımız bir şey. Özellikle meme kanseri için biz sağlık gurubumuz olarak, Ekim ayı meme kanseri farkındalığında mamografiye dikkat çekmek istedik. Neden mamografiye dikkat çekmek istedik? Çünkü mamografiyle erken tanı konulabiliyor. Onun için hiç şikayeti olmayan insanların yaş grubu olarak risk grubuna girdiklerinde mamografi çektirdiğinizde meme kanserini erken yakalayıp şifa sağlama ve tamamen hastalıktan kurtulma imkanı sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘ERKEN TEŞHİS İÇİN HER SENE BİR MAMOGRAFİ VE ULTRASON İSTİYORUZ’

40 yaşından sonra her kadının yıllık kontrol olması gerektiğini söyleyen Meme Radyolojisi Bölümünden Dr. Filiz Ağaçayak ise şu ifadeleri kullandı:

“Her kadının yıllık kontrol olması gerekiyor. 40 yaşından sonra mamografi ve ultrason kontrolleri istiyoruz. Önce meme cerrahına muayene olunuyor, ondan sonra gerekli tetkikler isteniyor. Erken teşhis için her sene bir mamografi ve ultrason istiyoruz. Şu anda kişiye yönelik programlar revaçta. Yani her kişinin hormon kullanmış mı, ailesinde hikaye var mı? Ona göre biz ekstra tetkikler isteyebiliyoruz ya da tetkik sıklığını arttırabiliyoruz. Her kadın her ay kendiliğinden muayene olmalı. Eline bir sertlik geldiğinde doktora hemen başvurması gerekiyor. Erken teşhis gerçekten meme kanseri için oldukça önemli. Tedaviler oldukça gelişmiş ve başarılı şu anda. 40'la 70 yaş arası senede bir mamografi ve ultrason istiyoruz. 70 yaşından sonra da 2 senelik tarama programları gelişiyor. Eğer ailesinde kanser hikayesi varsa, annede veya teyzede görünen yaştan 10 sene öncesinden tetkiklere başlıyoruz. Yönlendirmeyi biz yapıyoruz mesela işte senede bir mamografi, 6 ayda bir ultrason, 2 senede bir MR taramalara eklenebiliyor. Ayda bir kendilerini banyodan sonra yumuşak bir şekilde muayene etmelerini öneriyoruz. Burada eline gelen herhangi bir sertlik önemli. Meme başında çöküklük, ciltte herhangi bir değişiklikte hemen bize başvurmaları gerekiyor.”