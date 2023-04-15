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Sağlıkta şiddet araştırıldı! Hekimlerin yüzde 84'ü sözel şiddete maruz kalıyor

Hekimlerin katılımıyla yapılan Türkiye’nin en geniş katılımlı araştırması, şiddetin hekimler üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi

Sağlıkta şiddet araştırıldı! Hekimlerin yüzde 84'ü sözel şiddete maruz kalıyor
HABERTURK.COM

UzmanFikir dijital araştırma platformu, veritabanında kayıtlı üyeler arasından rastgele seçtiği bin 338 hekimle 9 Nisan 2023-15 Nisan 2023 tarihleri arasında online katılımlı bir "sağlıkta şiddet" araştırması gerçekleştirdi.

Katılımcıların bulundukları illerde görev yapan hekim sayısına ve il nüfusuna oranı dengeli dağılım gösterip, yüzde 45.2’si kadın, yüzde 54.1’i erkek iken yüzde 0.7'si ise cinsiyetini paylaşmak istemedi.

Yüzde 2’si akademik unvanını profesör, yüzde 5’i doçent, yüzde 3’ü doktor öğretim üyesi, yüzde 54’ü uzman, yüzde 25’i asistan, yüzde 11’i pratisyen olarak belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcı hekimlerin bin 221’i (yüzde 84) görevleri sırasında en az bir kez sözel (yüzde 81), psikolojik (yüzde 48), fiziksel (yüzde 16), cinsel (yüzde 3) şiddete veya tehdite (yüzde 48) maruz kaldıklarını açıkladı.

ŞİDDET GÖREN HEKİM ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmaya göre, haftada 30 saatten fazla nöbet tutan hekimlerin oranı yüzde 21, 21-30 saat arası nöbet tutanların oranı yüzde 11, 11-20 saat arası nöbet tutanların oranı ise yüzde 11. Hekimler, şiddet olaylarının yüzde 60’ının normal mesai saatlerinde gerçekleşirken, yüzde 28’inin nöbet sırasında, yüzde 12’sinin ise mesai dışında gerçekleştiğini dile getirdi.

Şiddeti uygulayanlar sorulduğunda da bunların yüzde 45’inin hasta yakını, yüzde 30’unun hasta, yüzde 10’unun yönetici, yüzde 7’sinin iş arkadaşı, yüzde 8’inin ise diğer kişiler tarafından uygulandığı yanıtı alındı.

Öte yandan şiddet olayının ardından hekimlerin yüzde 97’si (1092 kişi) çalışmaya devam ederken, çalışmaya devam edenlerin yüzde yüzde 10’u yöneticileri tarafından mecbur bırakıldığı için, yüzde 34’ü yerine bakacak kimse olmadığı için, yüzde 40’ı çalışma arkadaşlarının iş yükü daha fazla artacağı için, yüzde 15’i ise bu durumu önemsemediği için çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Şiddete maruz kalan hekimlerin yalnızca yüzde 3’ü psikolojik destek alırken, yüzde 29’unun ise psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu halde destek alma imkanı bulamadığı kaydedildi.

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