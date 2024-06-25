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        Haberler Bilgi Ekonomi Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir? Seğmen Kardeşler Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

        Seğmen Kardeşler Gıda halka arz tarihi: Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir?

        Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzı onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı bültenle, Seğmen Kardeşler Gıda halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. 30 TL sabit fiyattan halka arz edilecek Seğmen Kardeşler 59 milyon lot dağıtımı gerçekleştirecek. İşte, 'SEGMN' Bist koduyla işlem görecek Seğmen Kardeşler halka arz tarihleri ve olası lot dağıtımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:29
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Seğmen Kardeşler talep toplama tarihleri belli oldu. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak Seğmen Kardeşler Gıda halka arz açıklığı yüzde 32.96 olarak belirlendi. Peki, Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, konuya dair detaylar...

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI

        Seğmen Kardeşler Gıda halka arz hisse fiyatı 30,00 TL'den satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

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        SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzı toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı ise şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

        - 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

        - 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

        - 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

        - 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

        - 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

        - 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

        - 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

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        SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Seğmen Kardeşler Gıda halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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