"Sepsiste her geçen saat hayati öneme sahip"

Çoklu organ yetmezliğinden tüm vücudu etkileyen şoklara kadar hayati bir öneme sahip olan sepsis, ihmale gelmediğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yelda Öğütmen,toplumda kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis hakkında uyarılarda bulundu. Sepsisin bir enfeksiyona karşı vücudun abartılı bir tepki vermesi sonucu meydana geldiğini söyleyen Dr. Öğütmen, “Önemli bir hastalık durumudur. Çok ciddi sonuçları olabilecek boyuta varabilmektedir. Süreç organ yetmezlikleriyle kendini belli eder” diye konuştu.

‘ERKEN TEŞHİS KESİNLİKLE ÇOK ÖNEMLİ’

Sepsis hastalığında erken teşhisin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğütmen, “Erken teşhis kesinlikle çok önemli. Vücutta herhangi bir enfeksiyon olduğundan şüpheleniyorsak bunun tedavisinin mutlaka en hızlı şekilde başlanması gerekir. Çünkü kontrolsüz bir enfeksiyon hastada olumsuz sonuçlara yol açabilir. Erken teşhis sürecinde hastanın ateşine, tansiyonuna bakıyoruz ve genel durumunu inceliyoruz. Ondan sonra kan tetkiklerini yapıyoruz. Belli enfeksiyon parametrelerini ve organların fonksiyonlarını değerlendirebileceğimiz bir takım testler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ" Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Öğütmen, “Hastayı değerlendirdikten sonra olası enfeksiyon odağını saptıyoruz. Enfeksiyon odağı saptanamıyorsa bile saptanması için bazı tetkikler yapıyoruz. Bu sebeple hastayı kesinlikle antibiyotiksiz bırakmamak lazım. Bazı hastalar günlük hayatında çok yoğun antibiyotik kullanıyor. Bu hastanın ileriki dönemlerde alacağı antibiyotik süreçlerini de etkiliyor. Hasta antibiyotiğe karşı bağışıklık kazanıyor. Bu nedenle uygunsuz antibiyotik kullanımının sepsis durumunda çok daha yüksek riske sebep olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullandı.