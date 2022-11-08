Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde organ bağışı etkinliği düzenlendi

Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, organ naklinin önemine değinerek, "3-9 Kasım arası organ bağışı haftası, dolayısıyla biz de bir etkinlik düzenlemekteyiz.
Organ bağışı bazı hastalıkların tedavisinde çok önemli. Özellikle bazı organların başka bir şekilde tedavisi yok. Bu organların yerine konması da hayati önem taşıyor. Organ bağışı olmalı ki, nakil bekleyen 30 bine yakın hastamız tedaviye ulaşabilsin" şeklinde konuştu.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan gazeteci Özlem Yurtçu Karabulut ise organ bağışının teşvik edilmesinde medyanın önemini anlattı. Karabulut konuşmasında, "Organ bağışı ve organ nakli ile ilgili haberler yapılırken medyanın daha çok desteklenmesi gerekiyor" dedi.
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